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Каждый второй работник в Самаре считает своего начальника строгим и авторитарным

20 июня 2021 10:12
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Каждый второй работник в Самаре считает своего начальника строгим и авторитарным

Лишь 8% россиян отмечают, что лучше работают при жестком контроле руководителя. При этом каждый третий трудоустроенный россиянин характеризует своего руководителя как строгого и авторитарного. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие свыше 10 тысяч представителей экономически активного населения, имеющего опыт работы и/или постоянную работу, из всех округов страны.

По данным опроса SuperJob среди населения городов-миллионников, строгих и авторитарных начальников больше всего в Самаре (так утверждают 52% трудоустроенных самарцев). 26% жителей Самары напротив, считают своего начальника мягкими и либеральным, а 22% опрошенных затруднились дать однозначный ответ. Строгими руководителями так же славятся в Воронеже (48%), Екатеринбурге (45%), Казани (44%) и Уфе (42%). Мягкими и либеральными чаще называли своих руководителей сотрудники из Новосибирска (63%), Челябинска (56%), Казани (44%), Ростова-на-Дону (43%) и Волгограда (41%). 

В Челябинске «скорее строгим и авторитарным» называют своего руководителя только треть (ровно 30%) опрошенных, а «скорее мягкими или либеральными» − 56% респондентов. Оставшиеся 14% участников опроса в городе затруднились точно ответить, какой стиль управления преобладает у их начальника.

Большинство россиян (72%) уверены, что показывают отличные результаты в работе, когда руководитель их не контролирует. По их наблюдениям, слишком пристальное внимание начальника к рабочему процессу нередко создает стрессовые ситуации и мешает сконцентрироваться на задачах. Напротив, 8% опрошенных отмечают, что успешнее трудятся в том случае, если руководитель проверяет их на каждом этапе работы. Свою позицию они, как правило, объясняют опасениями нанести ущерб общему делу в случае ошибок или особенностями своего характера («Иногда мне нужен волшебный пинок»). Каждый пятый россиянин (20%) затруднился однозначно определить, когда он лучше работает, при наличии или отсутствии контроля. 

Тех, кому для результативной работы не требуется контроль руководителя, больше среди опрошенных старше 45 лет (79%) и респондентов с доходом от 50 тыс. руб. (77%). Молодежь чаще других бывает не готова к самостоятельной работе: в том, что им необходим жесткий контроль начальника, признается 11% опрошенных до 24 лет. 

Оценивая стиль управления своего нынешнего руководителя, 38% работающих россиян назвали его скорее мягким и либеральным, 35% — скорее строгим и авторитарным, а 27% затруднились дать точное определение. Чем выше доход респондентов, тем чаще они признаются, что работают с жестким начальником: среди опрошенных с доходом менее 30 тыс. руб. об этом сообщают 23%, тогда как среди тех, кто зарабатывает свыше 80 тыс. руб. — 38%. Строгого и авторитарного человека в своем руководителе чаще видят женщины и опрошенные от 35 до 44 лет (по 39%), мягкого и либерального — молодежь до 24 лет (56%). 

По сравнению с 2014 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, россияне стали реже давать однозначные ответы на вопрос о том, с каким стилем руководства им лучше работается: снизилось как число тех, кому нужен жесткий контроль (с 10 до 8%), так и тех, кто лучше трудится при полном отсутствии контроля (с 77 до 72%). Характеризуя своего нынешнего начальника, россияне тоже стали менее категоричны: количество отзывов об авторитарных руководителях сократилось с 38 до 35%, о либеральных — с 46 до 38%. 

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 394
  • Время проведения: 14 мая — 15 июня 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее опыт работы
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: начальство работа соцопрос

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