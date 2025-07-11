каждый восьмой житель Самары в отпуске избегал общения на английском

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Онлайн-школа иностранных языков Skyeng провела исследование, посвященное использованию английского языка в путешествиях. Опрос показал, что каждый восьмой самарец специально искал русскоязычных собеседников за границей, чтобы пообщаться по-русски, избегая диалогов на английском. При этом 25% респондентов заявили, что гордятся тем, что хотя бы попытались заговорить на иностранном языке во время отдыха. 57% россиян активно использовали английский в поездках: 50% общались свободно, а 7% — с трудом, но добились понимания. 10% пытались говорить, но столкнулись с трудностями. 10% отказались от путешествий из-за страха не справиться с языковым барьером. 40% опрошенных рассказали, что не столкнулись с необходимостью говорить по-английски, так как отдыхали в русскоязычной среде.



«С языковым барьером могут столкнуться даже те, кто хорошо читает по-английски в оригинале и воспринимает любимые английские песни на слух. Справиться с ним поможет правило пяти секунд: каждый раз, когда испытываете неуверенность, начните считать от 5 до 1 и действуйте, добравшись до единицы. Мозг не сможет активно искать отговорки, он будет занят неудобным счетом задом наперед. И когда вы дойдете до единицы, у нас не будет ни страхов, ни сомнений. А еще можно просто записать самые ходовые фразы и обороты. Особенно те, которые помогут чуть-чуть замедлить разговор, если вы потеряете нить. Например: «Could you repeat that, please?» («Не могли бы вы это повторить, пожалуйста?»)», – комментирует Анастасия Якушевская, академический директор Skyeng.