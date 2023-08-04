Каждый восьмой самарец уверенно причислил себя к интернет-зависимым

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44% самарцев признались в той или иной степени digital-зависимости. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане.

Зависимость от гаджетов и интернета отмечают у себя 44% самарцев: 13% однозначно в этом уверены, 31% — скорее уверены. 56% утверждают, что не страдают цифровой зависимостью: 36% скорее убеждены в этом, 20% однозначно не видят у себя никаких ее признаков.



Чем младше респонденты, тем чаще они отмечают у себя симптомы зависимости: 53% среди респондентов моложе 34 лет и 35% среди тех, кто старше 45 лет.



43% горожан утверждают, что время от времени стараются устраивать себе digital-детокс: 12% сознательно отказываются от гаджетов и интернета на несколько часов ежедневно, 11% делают это несколько раз в неделю, 9% — несколько раз в месяц. 6% отдыхают от интернета и смартфонов несколько раз в год, 5% — раз в несколько лет. 57% не практикуют цифровой детокс: часть из них не может позволить себе остаться без связи («Не хочу остаться без работы/клиентов»), другая часть — люди формации homo digital — воспринимают гаджеты и интернет как естественную среду обитания («Связь — это мои глаза, уши, а иногда и ноги»).



Время проведения: 1—2 августа 2023 года