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Каждый восьмой самарец хотел бы переехать на пенсии в Санкт-Петербург

23 июля 2021 12:34
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Каждый восьмой самарец хотел бы переехать на пенсии в Санкт-Петербург

Сервис Работа.ру и СберНПФ в результате исследования выяснили, в каких городах россияне хотели бы жить на пенсии. В опросе приняло участие более 5000 пользователей Работа.ру из всех регионов России.

Каждый восьмой (12%) самарец хотел бы переехать на пенсии в Санкт-Петербург. Сильными сторонами Северной столицы респонденты называют развитую инфраструктуру (38%) и доступные рекреационные ресурсы — 24%. 

В целом по России встретить пенсию в Москве хотели бы 16% россиян, в Санкт-Петербурге —  15%, в Сочи — 12%, в Краснодаре — 6% и Калининграде — 3%. 

О том, что не хотят переезжать в другой город, а планируют жить на пенсии в Москве, говорили сами москвичи (64%). 13% респондентов хотели бы переехать в столицу из Волгограда, а 8% — из Нижнего Новгорода. В Москве 46% опрошенных привлекает развитая инфраструктура (множественный выбор), а 41% — высокий уровень социальных услуг.

Санкт-Петербург для жизни после завершения карьеры также чаще всего выбирали сами петербуржцы — 40%. Ещё 17% опрошенных хотели бы переехать в город на Неве из Москвы. 

В Сочи хотели бы жить на пенсии 36% опрошенных москвичей, 28% сочинцев и 15% екатеринбуржцев. 64% участников исследования ценят город за доступные рекреационные ресурсы, 28% — за хорошую экологию, а 23% — за развитую инфраструктуру.

В Краснодар к пенсии хотели бы переехать 37% опрошенных жителей Москвы и 10% жителей Санкт-Петербурга. Ещё 25% голосов оставили сами жители Краснодара. В этом городе опрошенных также привлекает доступность рекреационных ресурсов (55%) и хорошая экология (27%). Ещё 30% респондентов отметили в Краснодаре лучшие условия для жизни с семьёй.

Калининград для жизни на пенсии часто выбирали москвичи (28%) и петербуржцы (7%). Жители Калининграда дали 27% голосов. Здесь из преимуществ города выбрали доступные рекреационные ресурсы (54%), хорошую экологию (21%) и возможность минимизировать стресс и суету (32%).

Фото: pixabay.com

 

Теги: соцопрос

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