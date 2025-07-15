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Каждый третий житель Самары не любит съемку с использованием цифрового зума

15 июля 2025 14:24
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каждый третий житель Самары не любит съемку с использованием цифрового зума

Новое исследование компании HONOR¹ раскрывает любопытные привычки наших соотечественников: от бесцельного фотографирования блюд до стеснения снимать автопортреты. Почти треть жителей Самары — 31,3% — признались, что не фотографируют себя, поскольку не умеют позировать и недовольны тем, как получаются на снимках.

И все же рука сама тянется к камере. Даже если на фото мы себе не нравимся, мы продолжаем снимать объекты вокруг: близких, питомцев, случайные пейзажи. Для многих фотографии важны как напоминание о пережитом, даже если кадр далек от идеала — 18,8% самарцев хранят снимки низкого качества, если те вызывают сильные эмоции. Прежде всего фотография для нас остается способом сохранить связь с моментом.

Фото как ежедневный ритуал

Большинство самарцев признались, что смартфон стал неотъемлемой частью жизни: 75,7% (берут его с собой всегда и везде, 76,8% — даже в ванную и туалет). Привычка снимать все подряд превратилась в часть социального поведения: 61,8% признаются, что посещают спортзалы, кафе и выставки не по назначению, а ради ярких декораций для фото- и видеоконтента — чтобы было что разместить в соцсетях. Только 16,6% устраивают «детокс», откладывая телефон в сторону, когда находятся рядом с близкими.

Для многих фотография — это часть привычных действий, которая порой совершается на «автопилоте». Например, 35% самарцев фотографируют путешествия и отдых «для себя», чтобы потом никому не показывать эти снимки. 24,9% респондентов снимают еду в ресторанах, хотя больше половины из них не публикуют такие фото в соцсетях. 7,5% снимают видео ярких мероприятий вроде концертов и салютов, но никогда их не пересматривают. Парадокс очевиден: мы фотографируем не столько для результата, сколько для процесса — чтобы случился сам факт фиксации события из жизни, даже если потом к нему не возвращаемся.

Как мы используем возможности камеры

Хотя 82,5% россиян не редактируют фото, они активно используют разные режимы съемки на смартфон: портретный, серийную съемку, цифровой зум, ночной режим и другие.. Но далеко не всегда результат оправдывает ожидания.

Больше половины жителей Самары, которые пользуются портретным режимом (48,9%) сталкиваются с ошибками: некорректным размытием фона, неточным распознаванием границ объекта, медленной работой. 30,6% стараются не использовать цифровой зум из-за неудовлетворительного качества (что на 7,6% больше, чем в других регионах). Ночной режим тоже часто разочаровывает: его используют 45,6% самарцев, но довольны результатом лишь 34,3%. А 17,5% вообще не знают о существовании такой функции в своем смартфоне.

При этом 30% самарцев считают качественный зум очень важной характеристикой камеры — особенно для съемки концертов и животных.

Эмоции важнее техники

Эмоциональная составляющая фотографии остается ключевой для многих пользователей. 20,6% отмечают, что эксперименты с различными стилями портретной съемки — пленочными фильтрами, черно-белыми или винтажными эффектами — помогают выразить индивидуальность и увидеть свою красоту в новых ракурсах. 8,5% сознательно выбирают «пленочные» фильтры, чтобы создать эффект семейного альбома из детства.

Портретный режим добавляет снимкам глубины и выразительности: 39,9% фотографируют себя с размытым фоном, 33,3% — домашних животных.. Социальные сети только усиливают эту тенденцию — 7,8% активных пользователей заметили, что такие портреты получают больше лайков и комментариев. При этом 31,3% при съемке селфи используют фронтальную камеру — без визуального контроля происходящего на экране они чувствуют себя неуверенно.
 Инструменты постобработки в серии HONOR 400 фокусируются на эмоциональной ценности кадров. «Открытые глаза с AI» исправляет моргание на групповых фото, AI-апскейл улучшает качество старых снимков, а «Оживление фото с AI» превращает статичные кадры в короткие видеоролики, добавляя им жизни и динамики.

Что нас ждет
 

Исследование показывает: самарцы готовы к технологическому прорыву в мобильной фотографии. 13,1% уже сейчас считают, что портретный режим смартфона может заменить профессиональную технику для повседневных задач. Это говорит о растущем доверии к AI-алгоритмам и автоматизации творческих процессов.

Однако остаются нерешенные вопросы. Например, хранение фотографий: хотя 73,9% россиян пользовались облачными сервисами, многие относятся к ним с осторожностью. 16,6% загружают в облако только второстепенные снимки, а действительно ценные кадры предпочитают хранить локально. 19,4% беспокоятся о долгосрочной доступности своих данных.
 Будущее мобильной фотографии, вероятно, за технологиями, которые объединят качество профессиональной съемки с простотой использования и надежностью хранения. Главное — чтобы они помогали запечатлевать моменты такими, какими мы хотим их помнить, независимо от наших представлений о собственной фотогеничности.

 

¹ Опрос проведен в июне 2025 года среди более 4000 россиян в возрасте от 21 до 54 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре, Красноярске, Омске, Ростове-на-Дону и Краснодаре.

 

Теги: Опрос

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