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Каждый третий житель Самары хоть раз плакал на работе

27 августа 2024 10:36
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Каждый третий житель Самары хоть раз плакал на работе

Расплакаться на работе — это про женщин: хотя бы однажды доводилось плакать из-за работы каждой второй из них. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из Самары.

По мнению 44% жителей Самары плакать на работе недопустимо. Однако каждый пятый (20%) считает, что чувства могут захватить как женщин, так и мужчин. Каждый десятый респондент уверен: слёзы простительны только женщинам.

Каждый третий житель Самары признался, что хотя бы раз позволил себе слезы на работе: 18% — неоднократно и по разным причинам, 11% плакали только из-за профессиональных проблем (трудного проекта, сложных клиентов, непонимания с руководством, отношений в коллективе и проч.), а 4% — лишь из-за трудностей, связанных с личной жизнью. Среди тех, кому доводилось плакать на работе, больше менеджеров по работе с клиентами, учителей и воспитателей, продавцов — работа с людьми всегда сопряжена с эмоциями. Однако большинство респондентов (58%) не позволяли себе плакать на работе.

Сторонников сдержанного поведения в рабочем коллективе больше среди представителей сильного пола. 83% мужчин никогда не плакал на работе, а среди женщин таких только 32%.

Более терпимыми к слезам на работе оказались жители Самары до 34 лет. С увеличением возраста и размера зарплаты опрошенных среди них растет число тех, кто призывает владеть собой. Чем старше респонденты и чем выше уровень их дохода, тем реже они рассказывали о том, что им приходилось плакать на работе.


Время проведения: 20—23 августа 2024 года

Теги: Опрос

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