каждый третий житель Самарской области собирается подрабатывать в 2022 году

102

Исследовательский центр Зарплаты.ру с 20 по 24 декабря проводил опрос и выяснил, что большинству из ответивших не хватает зарплаты на основном месте работы.

В опросе приняли участие 1902 жителя страны — в том числе и из Самарской области. Около 32% респондентов, каждый третий, сообщили, что собираются подрабатывать в 2022 году. При этом 20% из них уже имеют подработку, а 12% только планируют начать совмещать основной вид деятельности с дополнительным.

Главные причины для подработки, по мнению участников опроса:

нехватка зарплаты на жизнь и пропитание — 50%

кредитные и ипотечные долги — 25%

наличие свободного времени, что позволяет увеличить доход — 20%

есть собственный бизнес, который можно совмещать с другими активностями для заработка — 5%

Порядка 44% имеющих подработку респондентов отметили, что тратят на дополнительную занятость не более 5 часов в неделю, 29% имеют непредсказуемый временной график, 12% — уделяют второй работе до 10 часов в неделю, 15% — более 10 часов.

Основными сферами для подработки респонденты считают IT-сектор, сферы искусства и развлечений, образования, изучения языков. Участники опроса сообщили, что наименее трудозатратные варианты для дополнительного заработка можно найти в областях финансов, медицины и услуг.

Кроме того, респонденты назвали топ негативных последствий подработки: 25% — нехватка времени на друзей и близких, 22% — проблемы со сном, по 16% — хроническая усталость, отказ от хобби и отдыха, 6% — излишний стресс, 5% — боязнь потерять основную работу, 3% — проблемы со здоровьем/гиподинамия , 7% — затруднились ответить.