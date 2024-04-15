Каждый третий самарец оценил свою эффективность на работе как максимальную

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Авторы опроса попросили самарцев определить эффективность на работе (свою, коллег и руководства) через физическую величину — коэффициент полезного действия. Оценки горожанами личной эффективности близки к эталонным: свой КПД на работе в среднем оценен на 90%, причем каждый третий опрошенный убежден, что его КПД превышает сто процентов.



КПД коллег респонденты оценивают в среднем на 75%. КПД начальника — на 72%. В свою очередь, руководители КПД подчиненных оценивают в среднем на 74%.



Время проведения: 9 марта — 11 апреля 2024 года

