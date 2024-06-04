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Каждый шестой житель Самары считает, что привычка носить обручальное кольца и верность взаимосвязаны

4 июня 2024 10:11
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Каждый шестой житель Самары считает, что привычка носить обручальное кольца и верность взаимосвязаны

Исследование аналитического центра SOKOLOV показало, связывают ли самарцы верность и привычку носить обручальное кольцо и верят ли в связанные с этим приметы. 

Каждый шестой житель Самары считает, что привычка носить обручальное кольца и верность взаимосвязаны.

- 15% жителей Самары уверены в том, что любовь и верность связаны с ношением обручального кольца

- 6 из 10 жителей Самары носят свои обручальные кольца постоянно

Женщины верят в примету чаще (17%), считая, что потеря обручального кольца приводит к неприятностям в отношениях. Такое мнение разделяет каждый десятый мужчина (10%). При этом среди опрошенных, которые хоть раз теряли обручальные кольца, 96% сохранили брак. Кроме того, респонденты отмечали, что им было бы неприятно, если бы вторая половинка потеряла их символ любви, вне зависимости от приметы.

 

Теги: Опрос

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