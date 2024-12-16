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Каждый пятый житель Самарской области сообщил о сокращениях в своей компании в 2024

16 декабря 2024 10:16
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Каждый пятый житель Самарской области сообщил о сокращениях в своей компании в 2024

Почти треть трудоустроенных самарцев считают, что 2024 год не был успешным для их компаний, и оценивают влияние событий неполных 12 месяцев на своих работодателей как негативное. Такие данные были получены в результате опроса, который аналитики hh.ru провели в ноябре-декабре 2024 года среди 5,3 тыс. соискателей России.
 

31% трудоустроенных жителей Самарской области считают, что 2024 год негативно отразился на деятельности компаний, в которых они работают. Еще ровно столько же респондентов отметили, что текущий год никак не повлиял на их организации. Почти треть (32%) затруднились дать оценку. И лишь 6% оценили 2024 год позитивно.
 

О негативном влиянии событий 2024 года чаще говорили респонденты в возрасте 24-34 лет - сразу 41%, 35-44 года – 37%, 45-54 года – 33%. Гораздо реже так отвечали самые молодые и самые зрелые сотрудники – в категории 18-24 года их было 29%, в категории 55 лет и старше – 26%.
 

Подавляющее большинство самарцев (58%) сообщили, что сокращений в этом году в их компаниях не было. 19% отметили, что сокращения происходили выборочно, а в 4% случаев их было много. Оставшаяся часть респондентов (18%) отметила, что им неизвестно о сокращениях в компании.
 

В профессиональном плане чаще всего сообщали о том, что сокращений в этом году в их компаниях не было, представители сферы управления персоналом (65%), юристы и рабочий персонал (по 60%). О выборочных сокращениях больше всего говорили представители закупок и сферы туризма и общепита (по 24%), а о массовых – менеджеры по продажам (13%) и ИТ-специалисты (11%).

Теги: Опрос

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