Каждый пятый россиянин меняет отношение к ипотеке после рождения ребенка

13% опрошенных до появления детей считали ипотеку неприемлемым шагом, а 9% задумались о кредите на жилье только после появления детей.

Девелопер Level Group провел опрос, чтобы узнать, как меняется отношение россиян к ипотеке после рождения ребенка. Опрос показал, что каждый седьмой россиянин (13%) до появления детей считал ипотеку неприемлемым шагом, но после рождения ребенка изменил свое мнение. Еще 9% признались, что до пополнения в семье вообще не задумывались о кредите на жилье, но после рождения ребенка начали рассматривать этот вариант.

При этом каждый пятый опрошенный (20%) уже имел ипотеку до появления детей, а 17% намеренно оформили ее только после расширения семьи. Однако 10% респондентов по-прежнему считают ипотеку недопустимой и предпочитают аренду даже несмотря на появление детей. Интересно и то, что 31% россиян не рассматривают ипотеку, так как уже владеют недвижимостью, полученной по наследству.

«По результатам исследования мы видим, что перемены в семейном статусе напрямую влияют на финансовые решения и стратегии. Рождение ребенка часто становится триггером для пересмотра жилищных условий. По нашим данным, за 2025 год доля ипотечных сделок в компании составляет 63%, из них большинство - 87% приходится на сделки по программе семейная ипотека, а по отношению ко второй половине 24 года рост доли семейной ипотеки составил 4%», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.