Для показа живописного произведения в Самарском областном художественном музее создано эксклюзивное экспозиционное пространство.
Русский музей открыл в Самаре выставку шедевра Ильи Репина «Бурлаки на Волге»
Будет представлен проект заслуженного артиста России Юрия Бурлака «Балеты Императорского двора».
На Новой сцене Большого театра пройдут гастроли САТОБ
Главная тема в этом году «Финансовая система: вызовы и задачи».
Ольга Собещанская представила регион на Московском финансовом форуме
На сегодняшний день трансфузии компонентов донорской крови предусмотрены более чем в 65 стандартах оказания медицинской помощи.
 В регионе уделяется особое внимание оказанию трансфузиологической помощи новорожденным
Прибывшими подразделениями было установлено, что происходит горение на площади 300 кв.м., есть угроза распространения на соседнее здание.
В Автозаводском районе Тольятти - пожаре на складе лакокрасочных материалов
1 сентября Российские студенческие отряды запустили голосование, благодаря которому будет оценена активность региональных отделений.
Самарские студотряды ждут поддержки жителей региона
В Самарской области дан старт региональному конкурсу «Студент года 2025», который в этом году приобрел особый масштаб.
Самарские студенты могут выиграть до 1 миллиона рублей на свои проекты в рамках конкурса «Студент года 2025»
36 школьников и студентов со всей России борется за поездку на космодром «Восточный».
Студентка Самарского университета им. Королёва  стала финалисткой научно-просветительского проекта «Научная Вселенная»
Мероприятия
В Тольятти пройдет фестиваль русской национальной культуры «Русская берёзка»
Иван Носков встретился с коллективом компании «РКС-Самара»
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
Каждый пятый россиянин меняет отношение к ипотеке после рождения ребенка

19 сентября 2025 13:33
Каждый пятый россиянин меняет отношение к ипотеке после рождения ребенка

13% опрошенных до появления детей считали ипотеку неприемлемым шагом, а 9% задумались о кредите на жилье только после появления детей.

Девелопер Level Group провел опрос, чтобы узнать, как меняется отношение россиян к ипотеке после рождения ребенка. Опрос показал, что каждый седьмой россиянин (13%) до появления детей считал ипотеку неприемлемым шагом, но после рождения ребенка изменил свое мнение. Еще 9% признались, что до пополнения в семье вообще не задумывались о кредите на жилье, но после рождения ребенка начали рассматривать этот вариант.

При этом каждый пятый опрошенный (20%) уже имел ипотеку до появления детей, а 17% намеренно оформили ее только после расширения семьи. Однако 10% респондентов по-прежнему считают ипотеку недопустимой и предпочитают аренду даже несмотря на появление детей. Интересно и то, что 31% россиян не рассматривают ипотеку, так как уже владеют недвижимостью, полученной по наследству.

«По результатам исследования мы видим, что перемены в семейном статусе напрямую влияют на финансовые решения и стратегии. Рождение ребенка часто становится триггером для пересмотра жилищных условий. По нашим данным, за 2025 год доля ипотечных сделок в компании составляет 63%, из них большинство - 87% приходится на сделки по программе семейная ипотека, а по отношению ко второй половине 24 года рост доли семейной ипотеки составил 4%», — комментирует Юлиан Овечкин, руководитель отдела ипотеки Level Group.

