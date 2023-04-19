Каждый пятый родитель в Самаре сообщил, что ребенок собирается работать на летних каникулах

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О намерении детей подрабатывать этим летом сообщили 20% родителей в Самаре. Чаще всего подростки претендуют на работу курьерами, промоутерами, кухонными работниками, официантами и помощниками вожатых. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие родители детей от 14 до 17 лет.

Каждый пятый родитель (20%) сообщил, что его ребенок будет подрабатывать в летние каникулы. «И при деле будет, и подзаработает»; «Сыну 16, хочет сам купить себе телефон», — делятся опрошенные.



Судя по комментариям, наиболее популярные варианты трудоустройства для 14—17-летних юношей и девушек — это позиции курьера и промоутера. Кроме того, подростки рассматривают позиции работников кухни, официантов и помощников вожатых в детских лагерях.



Время проведения: 4—18 апреля 2023 года



Профессии для подработки детей 14—17 лет в летние каникулы (контекстный анализ комментариев респондентов, в порядке убывания количества упоминаний)



1. Курьер

2. Промоутер

3. Кухонный работник

4. Официант

5. Помощник вожатого/тренера