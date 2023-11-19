Каждый одиннадцатый самарец готов дать в долг коллеге до зарплаты

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кому и какие суммы самарцы дают взаймы и у кого одалживают деньги. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из города.

13% самарцев чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 11% — к друзьям. 5% опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берет ссуду на работе. Каждый пятый чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (19%). 49% ни у кого не берут денег в долг.



21% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 16% — друзьям, 9% — коллегам. 52% признались, что никому не дают денег взаймы.



Средняя сумма, которую горожане могут одолжить родственникам, составляет 15 000 руб., другу — 11 700 руб., коллеге — 6 500 руб.