Каждый одиннадцатый самарец готов дать в долг коллеге до зарплаты

Я нашел ошибку
Главные новости:
россияне бережно относятся к бытовой технике и меняют ее только при поломке
Россияне бережно относятся к бытовой технике и меняют ее только при поломке
В Госдуме попросили Правительство поскорее легализовать гостевые дома
В Госдуме попросили Правительство поскорее легализовать гостевые дома
В Тольятти реализуется масштабный краеведческий проект «Три ритма города»
В Тольятти реализуется масштабный краеведческий проект «Три ритма города»
67% жителей Поволжья готовы работать вахтой, но есть нюансы
67% жителей Поволжья готовы работать вахтой, но есть нюансы
По новым обвинениям Трампу может грозить пожизненное заключение
По новым обвинениям Трампу может грозить пожизненное заключение
Судебные приставы помогли восстановить дорогу в Самаре
Судебные приставы помогли восстановить дорогу в Самаре
В Самаре открылся единый клиентский центр ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара»
В Самаре открылся единый клиентский центр ООО «Газпром межрегионгаз Самара» и ООО «Газпром газораспределение Самара»
В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ
В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.78
0.19
EUR 100.7
-0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Горожан приглашают на лекцию "Самара летняя"
4 августа самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
Самарцев приглашают к участию в хакатоне «Креатив на Волге»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый одиннадцатый самарец готов дать в долг коллеге до зарплаты

2 августа 2023 09:49
111
Каждый одиннадцатый самарец готов дать в долг коллеге до зарплаты

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, кому и какие суммы самарцы дают взаймы и у кого одалживают деньги. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из города.

13% самарцев чаще всего обращаются с просьбой занять денег к родственникам, 11% — к друзьям. 5% опрошенных берут в долг у коллег, 1 из 100 берет ссуду на работе. Каждый пятый чаще всего решает обратиться в банк за кредитом (19%). 49% ни у кого не берут денег в долг.

21% опрошенных чаще всего одалживает деньги родственникам, 16% — друзьям, 9% — коллегам. 52% признались, что никому не дают денег взаймы.

Средняя сумма, которую горожане могут одолжить родственникам, составляет 15 000 руб., другу — 11 700 руб., коллеге — 6 500 руб.

Время проведения: 12—31 июля 2023 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
67% жителей Поволжья готовы работать вахтой, но есть нюансы
02 августа 2023, 10:49
67% жителей Поволжья готовы работать вахтой, но есть нюансы
Еще 31% жителей ПФО заявили, что ни при каких обстоятельствах не готовы работать вахтовым методом. Экономика
50
Как различаются предпочтения россиян в еде в зависимости от времени суток?
01 августа 2023, 13:28
Как различаются предпочтения россиян в еде в зависимости от времени суток?
Утром о покупке продуктов женщины думают чаще, чем мужчины. Общество
330
Жители Поволжья рассказали, что в компании и руководстве может подтолкнуть их к увольнению
01 августа 2023, 10:46
Жители Поволжья рассказали, что в компании и руководстве может подтолкнуть их к увольнению
В отношениях с руководством большинство соискателей из Поволжья отметили, что их начальство создавало напряженную атмосферу в коллективе. Общество
298
  • Услуги по доставке
В центре внимания
В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ
2 августа 2023  10:09
В День Воздушно-десантных войск России губернатор Дмитрий Азаров обратился к воинам и ветеранам ВДВ
109
Работа по восстановлению прав участников долевого строительства – под контролем Правительства Самарской области
1 августа 2023  21:15
Работа по восстановлению прав участников долевого строительства – под контролем Правительства Самарской области
493
Подготовка школ региона к новому учебному году находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова
1 августа 2023  17:01
Подготовка школ региона к новому учебному году находится на контроле Губернатора Дмитрия Азарова
364
Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону
1 августа 2023  16:59
Искренне поздравляем личный состав и ветеранов Регионального Управления специальной связи по Приволжскому региону
1321
Жара возвращается в Самарскую область
1 августа 2023  16:58
Жара возвращается в Самарскую область
378
Весь список