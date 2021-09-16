Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
Энергетики «Предприятия тепловых сетей» преподнесли самарцам музыкальный подарок
Энергетики «Предприятия тепловых сетей» преподнесли самарцам музыкальный подарок
Началась видеофиксация происходящего на избирательных участках Самарской области
Началась видеофиксация происходящего на избирательных участках Самарской области
Каждый одиннадцатый мужчина снимает стресс перед собеседованием алкоголем
Каждый одиннадцатый мужчина снимает стресс перед собеседованием алкоголем
В Нефтегорске мужчина обокрал пять магазинов за раз
В Нефтегорске мужчина обокрал пять магазинов за раз
В Сызрани полицейский спас мужчину, которому стало плохо
В Сызрани полицейский спас мужчину, которому стало плохо
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
На Госуслугах заработала новая платформа полномочий
На Госуслугах заработала новая платформа полномочий
Наверх
Самара  +12 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
0.13
EUR 86.07
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на День Амурского тигра!
В Самаре пройдет V Межрегиональный фестиваль «Волга театральная»
До торжественного открытия самарского Дворца спорта остался один день
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждый одиннадцатый мужчина снимает стресс перед собеседованием алкоголем

16 сентября 2021 11:56
83
Каждый одиннадцатый мужчина снимает стресс перед собеседованием алкоголем

Не волнуются перед собеседованием только 3 из 10 соискателей. Справиться со стрессом остальным чаще всего помогает позитивный настрой, правильное дыхание и подготовка к интервью. Однако иногда в ход идут средства, далекие от принципов здорового образа жизни.

Совершенно не волнуются перед интервью с работодателем 29% россиян. Еще 16% оценили свой уровень стресса в такой ситуации как очень низкий, 17% — как низкий. Судя по комментариям, они отнюдь не рассматривают собеседование как сложный экзамен, скорее просто как важную деловую встречу. Каждый пятый (21%) оценил свой уровень стресса перед собеседованием как средний. О сильном и очень сильном волнении рассказали 6 и 5% респондентов соответственно. «Чем дольше ищешь работу, тем сильнее стрессуешь перед каждым интервью», — делятся опрошенные.

Наиболее спокойно относятся к встрече с потенциальным работодателем респонденты в возрасте от 35 до 44 лет, а также граждане с доходом свыше 80 тыс. руб.: свой уровень стресса при этом они оценили в среднем на 2,3 балла из 5. Женщины волнуются перед собеседованием больше, чем мужчины (2,6 против 2,3 балла). Наиболее сильный стресс испытывают в такой ситуации россияне с доходом менее 30 тыс. руб. (2,7 балла).

Как справиться с волнением перед интервью? 22% опрошенных признались, что на этот случай у них нет рецепта — перед встречей с потенциальным работодателем они неизбежно пребывают в стрессе. Самовнушение и позитивный настрой помогают каждому пятому (20%): «Говорю себе, что как бы все ни обернулось, в любом случае это к лучшему». Каждый десятый (10%) старается успокоиться с помощью правильного дыхания. По мнению 6% опрошенных, секрет спокойствия — это подготовка к собеседованию: изучение информации о компании, внимательное чтение вакансии, репетиция собеседования и т.п. 4% россиян перед интервью принимают успокоительные средства, еще 4% — «50 грамм коньячку» накануне или даже непосредственно перед собеседованием. По 3% — слушают музыку, пьют кофе, читают или молятся. О том, что справиться со стрессом им помогает здоровый сон, вкусная еда, неспешная прогулка или отдых, рассказали по 2% респондентов. Также 2% заглушают стресс сигаретой. 10% опрошенных поделились другими рецептами: по их наблюдениям, побороть волнение перед собеседованием отлично помогает езда на мотоцикле, беседа с друзьями или коллегами, час с травами, спорт и т.д.

Мужчины намного чаще, чем женщины, успокаиваются с помощью сигарет и алкоголя или просто ничего не предпринимают. Тех, кто справляется со стрессом перед собеседованием с помощью позитивного настроя, правильного дыхания, заблаговременной подготовки и успокоительных средств, напротив, больше среди женщин.


В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, проходивших собеседование в течение последних 3 месяцев.

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 406
  • Время проведения: 24 августа — 13 сентября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, проходившее собеседования в течение последних трех месяцев
  • Размер выборки: 1600 респондентов
Теги: поиск работы соцопрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Две трети работников Самарской области пожаловались на коллег-сплетников
16 сентября 2021, 10:43
Две трети работников Самарской области пожаловались на коллег-сплетников
Еще 19% работников региона считают, что сплетников среди их коллег нет. Общество
116
Переболевшие коронавирусом работники Самарской области заметили снижение продуктивности
14 сентября 2021, 11:45
Переболевшие коронавирусом работники Самарской области заметили снижение продуктивности
37% опрошенных болели коронавирусом в течение полутора лет. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
440
Ложь в резюме чаще всего встречается в навыках и опыте
31 мая 2021, 10:44
Ложь в резюме чаще всего встречается в навыках и опыте
Лишь 6% менеджеров по персоналу не сталкивались с недостоверной информацией в резюме соискателей. Общество
429
В центре внимания
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
16 сентября 2021  12:33
В Самарской области предприятиям АПК компенсируют затраты
9
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
16 сентября 2021  11:40
Российские и зарубежные эксперты высоко оценили сбалансированную бюджетную политику Самарского региона
96
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
16 сентября 2021  11:23
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
92
Участники обсудили ход избирательной кампании, вопросы обеспечения безопасности процесса голосования и доступности избирательных участков для всех групп населения.
16 сентября 2021  08:30
Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами
239
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
15 сентября 2021  12:47
В Крутых Ключах построят еще одну школу, две поликлиники и два спорткомплекса
413
Весь список