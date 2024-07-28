каждый девятый россиянин изменял в браке

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Порядка 14% состоявших в браке российских мужчин рассказали в опросе, что изменяли своей "второй половине". В измене признались также около 7% женщин, находившихся в семейных отношениях.

Опрос о семейной неверности провел портал SuperJob для РИА Новости. В исследовании в июне-июле участвовали 3000 респондентов старше 18 лет из 525 населенных пунктов России.

Выяснилось, что изменял каждый девятый россиянин, имеющий опыт брака. Мужчины изменяют в два раза чаще женщин: связи на стороне имели 7% женщин и 14% мужчин, состоявших в браке, показало исследование.