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Каждый девятый работающий самарец продлит День народного единства отпуском или отгулами

27 октября 2022 09:29
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Каждый девятый работающий самарец продлит День народного единства отпуском или отгулами

Каждый девятый работающий самарец намерен превратить 3-дневный ноябрьский уик-энд в настоящий отпуск, присоединив к празднику и выходным дням дополнительные дни отдыха. Самый популярный вариант досуга 4 ноября — это побыть дома, в кругу семьи. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения, имеющего постоянную работу.

Каждый девятый работающий (11%) самарец намерен присоединить к 4 ноября и последующим выходным дням госотпуска и отгулы, чтобы отдохнуть дольше. Такими планами женщины делились вдвое чаще мужчин (14% против 7%), а респонденты до 34 лет — вдвое чаще опрошенных старше 45 (19% против 9%).

7 из 10 самарцев (74%) проведут 4 ноября дома, в кругу семьи, а каждый девятый (11%) — на работе. На дачу или в деревню поедут 4%, на природу или в парк — еще 4%. По 5% респондентов сообщили, что отправятся в путешествие, в гости и на демонстрацию или митинг (если массовые мероприятия будут разрешены). Еще 2% назвали другие варианты досуга: посещение храма, поход в театр, учебу и проч.

Время проведения: 24—26 октября 2022 года

Теги: Опрос

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