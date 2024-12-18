Каждый четвертый самарец хочет сертификат в качестве подарка на Новый год

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob приняли участие экономически активные горожане из Самары.

10% самарцев намереваются дарить родным и близким подарочные сертификаты на Новый год, 63% — не рассматривают такой вариант, каждый четвертый (27%) пока не определился с форматом подарка.



Чаще выбирают для подарка сертификаты на покупку косметики, товаров для дома, бьюти-процедур, гаджетов и одежды, а также сертификаты маркетплейсов.



Желающих получить сертификат на Новый год больше, чем тех, кто собирается их дарить. Каждый четвертый горожанин (25%) хотел бы получить такой подарок, причем женщины практически вдвое чаще мужчин. Респонденты до 35 лет по сравнению с теми, кто старше, и сами чаще дарят сертификаты, и мечтают получить их в подарок на Новый год. Среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей в месяц больше всего планирующих дарить сертификаты (15%) и желающих получить такой подарок (32%).



Горожане в большей степени были бы рады сертификатам магазинов косметики, салонов красоты, супермаркетов, магазинов одежды и бытовой техники.





Время проведения: 9—16 декабря 2024 года



На какие категории товаров/услуг горожане дарят сертификаты (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания частоты упоминаний)

• Косметика

• Сертификаты маркетплейсов

• Товары для дома и ремонта

• Услуги салонов красоты/SPA/массаж

• Гаджеты, девайсы

• Одежда и обувь



На какие категории товаров/услуг горожане хотели бы получить сертификат (контекстный анализ комментариев, в порядке убывания частоты упоминаний)

• Косметика

• Услуги салонов красоты/SPA/массаж

• Продукты

• Одежда и обувь

• Бытовая техника

• Гаджеты, девайсы

• Товары для дома и ремонта

• Спортивные товары

• Книги

• Ювелирные изделия

• Образовательные услуги

• Аксессуары

• Музыкальные инструменты