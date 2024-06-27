Каждый четвертый россиянин хоть раз уходил в отпуск по просьбе работодателя

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В разгаре отпускного сезона аналитики Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и выяснили, что 68% опрошенных собираются уйти в отпуск этим летом. При этом каждый четвертый (25%) респондент хотя бы раз отправлялся на отдых по инициативе работодателя.

Оказалось, что работодателям значительно чаще приходится просить уйти в отпуск мужчин, чем женщин (31% против 21%). Особенным трудоголизмом отличаются молодые люди 18-24 лет (37%). В разрезе профессиональных сфер деятельности в отпуск по инициативе работодателя нередко отправляли специалистов банков и инвестиций (36%), искусства, развлечений и масс-медиа (34%), онлайн-торговли (33%), маркетинга, рекламы и PR (33%).

Профессиональные сферы, в которых работников чаще других работодатели сами просят уйти в отпуск

Место Сфера деятельности Доля респондентов, % 1 Банки, инвестиции 36% 2 Искусство, развлечения, масс-медиа 34% 3 Онлайн-торговля 33% 4 Маркетинг, реклама, PR 33% 5 Автомобильный бизнес 33% 6 Сельское хозяйство и агропромышленность 32% 7 Строительство и недвижимость 31%

Выяснилось, что во время последнего отпуска работали 39% россиян: не хотели выходить из рабочего процесса 8% опрошенных, 18% оставались на связи по срочным и важным задачам, а 14% подключались в работе только в единичных случаях. Еще 37% респондентов заявили, что не работали во время последнего отпуска, так как на время отдыха они полностью выходят из рабочих процессов. 16% россиян не работали, но были готовы помочь при необходимости.