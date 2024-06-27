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Каждый четвертый россиянин хоть раз уходил в отпуск по просьбе работодателя

27 июня 2024 10:37
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Каждый четвертый россиянин хоть раз уходил в отпуск по просьбе работодателя

В разгаре отпускного сезона аналитики Авито Работы опросили более 7 000 работающих россиян и выяснили, что 68% опрошенных собираются уйти в отпуск этим летом. При этом каждый четвертый (25%) респондент хотя бы раз отправлялся на отдых по инициативе работодателя.

 

Оказалось, что работодателям значительно чаще приходится просить уйти в отпуск мужчин, чем женщин (31% против 21%). Особенным трудоголизмом отличаются молодые люди 18-24 лет (37%). В разрезе профессиональных сфер деятельности в отпуск по инициативе работодателя нередко отправляли специалистов банков и инвестиций (36%), искусства, развлечений и масс-медиа (34%), онлайн-торговли (33%), маркетинга, рекламы и PR (33%).

Профессиональные сферы, в которых работников чаще других работодатели сами просят уйти в отпуск

 

Место

Сфера деятельности

Доля респондентов, %

1

Банки, инвестиции

36%

2

Искусство, развлечения, масс-медиа

34%

3

Онлайн-торговля

33%

4

Маркетинг, реклама, PR

33%

5

Автомобильный бизнес

33%

6

Сельское хозяйство и агропромышленность

32%

7

Строительство и недвижимость

31%

 

Выяснилось, что во время последнего отпуска работали 39% россиян: не хотели выходить из рабочего процесса 8% опрошенных, 18% оставались на связи по срочным и важным задачам, а 14% подключались в работе только в единичных случаях. Еще 37% респондентов заявили, что не работали во время последнего отпуска, так как на время отдыха они полностью выходят из рабочих процессов. 16% россиян не работали, но были готовы помочь при необходимости.

Теги: Опрос

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