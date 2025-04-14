Каждому четвертому самарцу начальство никогда не портит настроение

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения из города, состоящие в подчинении.



О том, что начальство никогда не портит ему настроение сообщил каждый четвертый самарец (26%). Однако для 16% сотрудников руководитель ежедневно становится причиной ухудшения эмоционального состояния. Каждый восьмой (12%) сталкивается с негативом со стороны шефа несколько раз в неделю, 14% — несколько раз в месяц, а 10% — лишь несколько раз в год.



Сотрудники старше 45 лет чаще молодежи до 35 лет сталкиваются с ежедневными придирками руководства (18% против 10% соответственно). Наиболее уязвимы работники с доходом до 50 тысяч рублей — 32% из них признает, что начальники регулярно портят им настроение.



О том, что никогда не получают негатива от руководства, чаще заявляют мужчины. Молодежь до 35 лет жалуется на критику реже тех, кто старше (27%). А зарабатывающие от 100 тысяч рублей в месяц — реже сотрудников с меньшим доходом (32%).



При этом эффективность такого подхода вызывает большие сомнения. 44% сотрудников признались, что после взбучки работают только хуже, 40% сказали, что это никак не влияет на их продуктивность, и лишь 8% начинают работать лучше.



Женщины острее воспринимают критику и чаще мужчин отмечают у себя снижение показателей эффективности. Любопытно, что чем выше доход сотрудника, тем вероятнее негативные последствия, тогда как менее оплачиваемые работники чаще предпочитают не реагировать и продолжать работать в обычном режиме.

Время проведения: 10 марта — 9 апреля 2025 года