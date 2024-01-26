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Каждого второго самарца ничего не раздражает в непосредственном руководителе

26 января 2024 10:34
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Каждого второго самарца ничего не раздражает в непосредственном руководителе

Каждого второго горожанина ничего не раздражает в непосредственном руководителе. Начальники же чаще всего недовольны безответственностью и равнодушием подчиненных. В открытых опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане и граждане, занимающие руководящие должности, из Самары.

54% самарцев ничего не раздражает в своих руководителях. У 10% вызывает недовольство некомпетентность начальства. 9% не нравится равнодушие, безразличие и неуважение к сотрудникам, 7% — грубость и невоспитанность. По 2% респондентов нетерпимы к мягкости, глупости, жадности непоследовательности, непрофессионализму и неумению слушать. Еще 2% возмущаются из-за неспособности руководства решить вопросы, связанные с оплатой труда подчиненных.

Лишь 11% начальников ничего не раздражает в подчиненных. Чаще всего у руководителей вызывает нарекания безответственность персонала (20%), равнодушное отношение к своим обязанностям (13%), лень и неисполнительности (по 10%), склонность ко лжи (6%) и безынициативность (2%).


Время проведения: 12—24 января 2024 года

Теги: Опрос

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