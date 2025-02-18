каждая вторая жительница Самары выбирает джентльменов

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Исследование Mamba показало: больше половины женщин Самары считают, что хорошие манеры делают мужчину привлекательнее.

Этикет — важный элемент в отношениях

А вы знали, что хорошие манеры всё ещё в цене? Оказывается, 78% женщин считают джентльменский этикет важным и ждут таких жестов от мужчин. Для остальных 24% это приятный бонус к отношениям, своего рода вишенка на торте. И только 2% дам равнодушны к таким традициям.

Интересный факт: больше половины женщин (58%) уверены, что хорошие манеры делают мужчину привлекательнее. А для 40% отсутствие этикета — это и вовсе очевидный недостаток при выборе партнёра.

Правда, в реальности дела обстоят чуть сложнее. Всего 32% женщин регулярно встречают галантных кавалеров в своей жизни. Большинство (61%) сталкиваются с проявлением этикета время от времени, а 9% и вовсе живут в мире без джентльменов.

Что касается самих мужчин

Что касается самих мужчин — 64% придают галантности большое значение и стараются соблюдать правила. При этом большинство самарцев сходится во мнении, что этикет — это именно мужская прерогатива. Это отметили 77% женщин и столько же мужчин. Хотя находятся и революционеры: 22% мужчин выступают за создание аналогичных правил для дам, а 15% женщин готовы поддержать эту идею.

Всегда ли стоит соблюдать правила

Спойлер: да! По крайней мере, в этом уверены 76% женщин. Правда, есть и те, кто видит в этом больше условностей: 10% ждут галантности только от знакомых мужчин, а 5% — исключительно от своего партнёра.

Мужской взгляд мало отличается: 75% готовы следовать правилам этикета 24/7. Остальные берегут хорошие манеры для особых случаев: 12% — для знакомых дам, 9% — только для любимой девушки.

Границы этикета: где заканчиваются манеры

Большинство мужчин (58%) видит в этикете обычное проявление вежливости, 20% следуют примеру родителей, а 19% так выражают свои чувства. Женщины в целом разделяют этот взгляд: для 79% опрошенных этикет — лишь маркер хорошего воспитания.

Но где же проходит граница между галантностью и харрасментом? Ведь иногда вежливость может восприниматься как нарушение личных границ, особенно если это происходит в офисе или публичных местах. Так, 20% самарских женщин признаются, что преувеличенная галантность со стороны коллеги или начальника может напрягать, а 7% и вовсе считают такие жесты красным флагом.

Какие жесты важны для женщин и для мужчин

Топ джентльменских жестов возглавляет помощь с сумками — за это проголосовали 64% дам. На втором месте — подача руки при выходе из транспорта и открытие дверей (по 43%). На пьедестал почёта также попали помощь с верхней одеждой (42%) и сопровождение до транспорта (35%).

А что же мужчины? Они чаще всего открывают двери (61%), пропускают женщин вперёд (46%) и помогают с верхней одеждой (41%). Реже берут на себя роль носильщика (30%) и подают руку при выходе из транспорта (28%). А самым редким жестом оказалась помощь с креслом в ресторане — его практикуют только 11% кавалеров.

Нужен ли этикет в современном мире

Ответ однозначный: да! Абсолютное большинство женщин (96%) и мужчин (82%) уверено, что традиции джентльменства должны жить. Скептиков совсем немного: всего 14% мужчин и 4% женщин считают, что пора перевернуть эту страницу истории.

В опросе Mamba приняли участие 2600 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.