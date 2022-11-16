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Каждая пятая компания в Самаре отказалась от новогодних корпоративов

16 ноября 2022 09:18
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Каждая пятая компания в Самаре отказалась от новогодних корпоративов

Провести новогоднюю вечеринку в офисе планирует каждый четвертый работодатель в городе, согласно опросу сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в котором приняли участие представители компаний из Самары.

25% работодателей будут проводить корпоративный праздник на Новый год в офисе. 14% планируют новогоднюю вечеринку в ресторане. 7% соберутся отмечать Новый год с коллегами за городом. Каждая девятая компания отказалась от корпоративов из-за сложной экономической ситуации (11%). Еще в 9% компаний не принято отмечать Новый год с коллегами. В каждой третьей компании (34%) решение о новогоднем корпоративе еще не принято.

В целом по стране По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет, корпоративный праздник в офисе сегодня планируют чаще, чем в первые годы ковида. В непростые времена такой формат выбирают чаще (20% — в 2015 году, 25% — в 2009). Новогодних вечеринок в ресторане будет немного: для сравнения, в 2013 и 2016 гг. каждая вторая компания отмечала Новый год в ресторане.

Время проведения: 10 октября — 15 ноября 2022 года

Теги: Опрос

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