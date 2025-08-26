Каждая четвертая жительница Самары предпочитает покупать себе украшение самостоятельно

174

Украшения — это не просто аксессуары, а способ порадовать себя и выразить индивидуальность. SOKOLOV и hh.ru узнали, сколько жительницы Самары готовы тратить на ювелирные изделия, предпочитают ли покупать их сами или ждут в подарок, чем женские предпочтения отличаются от мужских.

При покупке подарков женщины Самары чаще берут инициативу в свои руки: 33% предпочитают покупать украшения сами, а 25% — с удовольствием принимают их от партнёров. Мужчины реже приобретают украшения для себя (19%) и получают их в подарок (13%). Зато среди них значительно больше тех, кто вообще не получает и не ждёт таких знаков внимания - 64%, тогда как среди женщин этот показатель составляет всего 27%.

Ювелирные предпочтения у мужчин и женщин заметно различаются. Женщины чаще выбирают серьги (55%) и кольца (52%), мужчины - часы (23%) и браслеты (13%). При этом 67% мужчин почти не покупают украшения и не получают их в подарок, в то время как среди женщин таких всего 12%.

Для жительниц Самары покупка украшений чаще зависит от настроения, чем от конкретного повода: 45% признаются, что могут порадовать себя без причины. Еще 21% делают это в честь праздников и особых дат, а 25% — когда хотят дополнить образ. У мужчин подход совсем другой: среди них только 12% готовы купить украшение просто так, 17% делают это лишь по особым случаям и 10% — в качестве подарка после повышения заработной платы.

При этом 45% жительниц Самары готовы тратить на украшения не более 5 000 рублей в месяц, а 20% увеличивают эту сумму до 10 000 рублей. И лишь 5% готовы приобрести дорогое украшение самостоятельно, 19% же предпочитают получить его в подарок от партнера.

По данным аналитического центра SOKOLOV, в первом полугодии 2025 года средний чек покупок женщин в Самаре составил 4 261 рубль. Самые высокие показатели в стране были зафиксированы в Москве (8 373 рубля) и Санкт-Петербурге (8 222 рубля). Средний чек покупок женщин по России составил 6 585 рублей.

В целом, больше половины жителей Самары (55%) признаются, что если бы их доход был выше, они бы стали покупать украшения чаще. Особенно это актуально для женщин: среди них таких 62%, в то время как среди мужчин — только 43%.