Каждая четвертая жительница Самары предпочитает покупать себе украшение самостоятельно

Я нашел ошибку
Главные новости:
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.68
-0.07
EUR 94.46
0.83
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Еврейская семья и ее традиции – А идише мама»
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Каждая четвертая жительница Самары предпочитает покупать себе украшение самостоятельно

26 августа 2025 10:19
174
Каждая четвертая жительница Самары предпочитает покупать себе украшение самостоятельно

Украшения — это не просто аксессуары, а способ порадовать себя и выразить индивидуальность. SOKOLOV и hh.ru узнали, сколько жительницы Самары готовы тратить на ювелирные изделия, предпочитают ли покупать их сами или ждут в подарок, чем женские предпочтения отличаются от мужских.

При покупке подарков женщины Самары чаще берут инициативу в свои руки: 33% предпочитают покупать украшения сами, а 25% — с удовольствием принимают их от партнёров. Мужчины реже приобретают украшения для себя (19%) и получают их в подарок (13%). Зато среди них значительно больше тех, кто вообще не получает и не ждёт таких знаков внимания - 64%, тогда как среди женщин этот показатель составляет всего 27%.

Ювелирные предпочтения у мужчин и женщин заметно различаются. Женщины чаще выбирают серьги (55%) и кольца (52%), мужчины - часы (23%) и браслеты (13%). При этом 67% мужчин почти не покупают украшения и не получают их в подарок, в то время как среди женщин таких всего 12%.

Для жительниц Самары покупка украшений чаще зависит от настроения, чем от конкретного повода: 45% признаются, что могут порадовать себя без причины. Еще 21% делают это в честь праздников и особых дат, а 25% — когда хотят дополнить образ. У мужчин подход совсем другой: среди них только 12% готовы купить украшение просто так, 17% делают это лишь по особым случаям и 10% — в качестве подарка после повышения заработной платы.

При этом 45% жительниц Самары готовы тратить на украшения не более 5 000 рублей в месяц, а 20% увеличивают эту сумму до 10 000 рублей. И лишь 5% готовы приобрести дорогое украшение самостоятельно, 19% же предпочитают получить его в подарок от партнера.

По данным аналитического центра SOKOLOV, в первом полугодии 2025 года средний чек покупок женщин в Самаре составил 4 261 рубль. Самые высокие показатели в стране были зафиксированы в Москве (8 373 рубля) и Санкт-Петербурге (8 222 рубля). Средний чек покупок женщин по России составил 6 585 рублей.

В целом, больше половины жителей Самары (55%) признаются, что если бы их доход был выше, они бы стали покупать украшения чаще. Особенно это актуально для женщин: среди них таких 62%, в то время как среди мужчин — только 43%.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
58% самарцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели
26 августа 2025, 11:13
58% самарцев поддерживают идею введения 4-дневной рабочей недели
Только 23% респондентов высказались против. Общество
164
Работодатели из Самары рассказали о самых распространенных составляющих компенсационных пакетов
26 августа 2025, 09:45
Работодатели из Самары рассказали о самых распространенных составляющих компенсационных пакетов
Наиболее распространенной составляющей компенсационных пакетов является корпоративное обучение. Общество
186
Только 4% самарцев готовы полностью доверить ребёнку выбор школьной одежды
15 августа 2025, 12:19
Только 4% самарцев готовы полностью доверить ребёнку выбор школьной одежды
Покупка одежды и канцтоваров для школы – частый предмет разногласий в российских семьях. Общество
493
В центре внимания
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
26 августа 2025  13:24
Более 263 тысяч квадратных метров газонов Самары приведены в надлежащий вид
111
28 августа 2025 года Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
26 августа 2025  12:29
28 августа Уполномоченный по правам человека в Самарской области проведет целевой приём граждан
139
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
26 августа 2025  11:01
Самара и Казань заключили соглашение о сотрудничестве в сфере туризма
171
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
427
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
696
Весь список