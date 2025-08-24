Я нашел ошибку
Главные новости:
Власти ожидают, что это поможет бороться с получением злоумышленниками доступа к чужим аккаунтам.
У россиян проверят сотовые номера, привязанные к госуслугам
Водитель авто госпитализирован.
В Большеглушицком районе на автодороге автомобиль съехал в кювет и перевернулся
Для здоровья сердца основу рациона должны составлять простые продукты.
Кардиолог: о правильном питании для здоровья сердца
Порывы ветра и волны отнесли плавсредства к скалистому берегу.
Спасатели оказали помощь 4 сапбордистам в Жигулевском море
В течение прошлого года мужчина заключил фиктивные договоры с 191 гражданином стран ближнего зарубежья, прибывшим в Самару в поисках работы.
Самарец 4 года проведет в колонии  за организацию незаконной миграции
Будьте бдительны.
В регионе вечером 23 августа объявили опасность атаки БПЛА
В ходе опроса задержанный пояснил, что поддельное водительское удостоверение приобрел через Интернет после того, как потерял настоящее.
Тольяттинские полицейские задержали водителя с поддельным удостоверением
В 2025 году 11 творческих пространств организовали в домах культуры.
В новом учебном году у школьников и студентов региона появятся современные локации для творчества
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
В Самарском регионе провели слет молодых сотрудников органов внутренних дел
Руководство ГУ МВД СО вместе с Советом ветеранов приняло участие в торжественном мероприятие, приуроченном ко Дню Государственного флага России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кардиолог: о правильном питании для здоровья сердца

24 августа 2025 12:33
143
Для здоровья сердца основу рациона должны составлять простые продукты.

Для здоровья сердца основу рациона должны составлять простые продукты: овощи, фрукты, цельные злаки, отварное или запечённое мясо и рыба. При этом следует избегать полуфабрикатов, колбас и кондитерских изделий, содержащих скрытые жиры, соль, сахар и трансжиры, рассказал «Известиям» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Кокин.

Особое внимание следует уделить соотношению жиров — не более 1 части насыщенных к 10 частям ненасыщенных, а трансжиры по возможности полностью исключить. Соль необходимо ограничить до 5 граммов в день, особенно при гипертонии. Также важно контролировать калорийность питания, поскольку лишний вес является прямым фактором риска развития инфаркта.

«В рацион следует включать продукты, богатые магнием и калием: бананы, зелень, орехи, картофель и бобовые. Эти микроэлементы поддерживают сердечный ритм и снижают риск аритмий. Особенно полезны жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сардины) 2–3 раза в неделю, нежирное мясо 1–2 раза в неделю, овощи 4–5 порций в день, фрукты и ягоды 1–2 порции в день, а также растительные масла в умеренных количествах», — заявил врач.

Исключить из рациона фастфуд, снеки, кондитерские изделия, жирные мясные продукты, соусы, газированные напитки, алкоголь и консервы. 

Кокин подчеркнул, что питание при сердечно-сосудистых заболеваниях должно подбираться индивидуально с учетом анализов, веса и образа жизни пациента.

 

Фото:  freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В ходе конференции ведущие специалисты отрасли обменялись опытом диагностики и лечения пациентов.
23 августа 2025, 19:35
 Андрей Орлов принял участие в открытии конференции SAMARAENDOSUMMER
В ходе конференции ведущие специалисты отрасли обменялись опытом диагностики и лечения пациентов. Здравоохранение
451
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.
23 августа 2025, 13:47
Врач-нутрициолог  рассказала о пользе облепихи
Облепиха укрепляет иммунитет, улучшает зрение и состояние кожи.   Общество
505
Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований.
23 августа 2025, 10:11
Тольяттинская поликлиника № 2 получила цифровой маммограф и рентген-аппарат
Ежемесячно планируется провести более 1 тысячи рентгенологических исследований. Здравоохранение
566
В центре внимания
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
491
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
845
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
841
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1178
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
966
Весь список