Кардиолог: о правильном питании для здоровья сердца

Для здоровья сердца основу рациона должны составлять простые продукты: овощи, фрукты, цельные злаки, отварное или запечённое мясо и рыба. При этом следует избегать полуфабрикатов, колбас и кондитерских изделий, содержащих скрытые жиры, соль, сахар и трансжиры, рассказал «Известиям» врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Кокин.

Особое внимание следует уделить соотношению жиров — не более 1 части насыщенных к 10 частям ненасыщенных, а трансжиры по возможности полностью исключить. Соль необходимо ограничить до 5 граммов в день, особенно при гипертонии. Также важно контролировать калорийность питания, поскольку лишний вес является прямым фактором риска развития инфаркта.

«В рацион следует включать продукты, богатые магнием и калием: бананы, зелень, орехи, картофель и бобовые. Эти микроэлементы поддерживают сердечный ритм и снижают риск аритмий. Особенно полезны жирные сорта рыбы (лосось, скумбрия, сардины) 2–3 раза в неделю, нежирное мясо 1–2 раза в неделю, овощи 4–5 порций в день, фрукты и ягоды 1–2 порции в день, а также растительные масла в умеренных количествах», — заявил врач.

Исключить из рациона фастфуд, снеки, кондитерские изделия, жирные мясные продукты, соусы, газированные напитки, алкоголь и консервы.

Кокин подчеркнул, что питание при сердечно-сосудистых заболеваниях должно подбираться индивидуально с учетом анализов, веса и образа жизни пациента.

Фото: freepik.com