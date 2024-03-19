Капель или кошки во дворе: какие звуки россияне считают самыми весенними?

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HiFi-стриминг Звук провел опрос и узнал, что именно дарит людям весеннее настроение, и какая музыка ассоциируется с этим временем года. Наиболее “весенними” звуками россияне назвали шелест ветра в молодой листве (24%), капель (23%) и шум грозы (19%). Каждый десятый ощущает приход весны из-за криков кошек во дворе по ночам и громкой музыки из автомобилей. 12% опрошенных ощущение весны дает жужжание насекомых, 9% – музыка из заведений.

Реже всего россияне чувствуют весеннее настроение, когда слышат рев мотоциклов и машин по ночам (7%), звуки ремонта у соседей (6%) и шум на верандах.