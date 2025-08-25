Кадры для здравоохранения: служба занятости СО привлекает молодых специалистов из других регионов

211

Самарская область - привлекательный регион для молодых специалистов. Служба занятости предлагает не только интересные вакансии, но и материальную поддержку при переезде. Финансовая помощь в рамках меры поддержки «Переезд под ключ» становится реальным стимулом для трудоустройства на предприятия и в организации региона.

21-летняя Полина Пожиткова родом из Оренбургской области. Отучившись на врача, она в июле 2024 года обратилась в центр занятости населения г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский в поисках подходящей работы. Еще во время обучения в колледже Полина посещала Клуб занятой молодежи, где узнала об актуальных вакансиях и мерах поддержки молодых специалистов, и поэтому визит в центр занятости был не случайным.

Специалисты кадрового центра рассказали Полине о мерах поддержки «Переезд под ключ». Эта программа предоставляет финансовую поддержку молодым специалистам (от 18 до 35 лет), переезжающим в Самарскую область для трудоустройства. Сумма 200 тысяч рублей выплачивается в течение года траншами по 40 тысяч рублей.

Благодаря поддержке уже в августе прошлого года Полина была трудоустроена на должность заведующего сельским фельдшерско-акушерским пунктом, находящимся в селе Большая Ёга.

«Еще в юности я знала, что хочу помогать людям, заботиться об их здоровье. Быть врачем – это мое призвание. Со специалистами Кадрового центра я знакома давно в рамках работы Клуба занятой молодежи – по окончании обучения они быстро помогли мне найти работу по душе. По прошествии года я освоилась и продолжу работать на нынешнем месте», – рассказала Полина Пожиткова.

Сегодня молодой фельдшер успешно продолжает свою трудовую деятельность, помогая людям и развиваясь профессионально. Но главное, она обрела работу своей мечты и возможность профессионального роста. В настоящее время Полина учится на втором курсе медицинского университета «Реавиз» – работодатель оплачивает большую часть стоимости обучения.

По словам руководителя территориального центра занятости населения г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский Ирины Павловой, пример Полины Пожитковой – не единственный. Для участия в программе «Переезд под ключ» необходимо пройти опрос, направить резюме на портале «Работа России», получить сертификат на индивидуальное сопровождение, пройти собеседование с работодателем и трудоустроиться. «В 2023 году по программе «Переезд под ключ» в Похвистневский район переехал специалист из сферы культуры, а в 2024 году два специалисты были трудоустроены в сферу здравоохранения», – отметила Ирина Павлова.

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области