Кадры для здравоохранения: служба занятости СО привлекает молодых специалистов из других регионов

Я нашел ошибку
Главные новости:
В чате работает команда опытных высококвалифицированных медицинских психологов, которые оказывают бесплатные медико-психологические консультации по различным тревожным состояниям.
Продолжает работу единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам СВО
Главная задача — перевести работу системы профилактики с неблагополучными семьями из режима контроля в режим помощи и поддержки.
Более 150 семей региона преодолели трудную жизненную ситуацию благодаря спецпроекту «Вызов»
Ребята признались, что стали с еще большим уважением относится к тяжелой, но такой важной службе пожарного - спасателя.
В детском лагере "Лесная сказка" провели День безопасности
Самарцы  увидят уникальные кадры  синематографа эпохи модерна.
В День российского кино кинотеатр «Художественный»  покажет, что смотрели зрители в синематографе в начале ХХ столетия
Пострадали 5 человек.
В Волжском районе на автодороге «Самара – Б. Глушица» столкнулись три автомобиля
Кинотеатр под открытым небом «Филин» буквально на один вечер станет подмостками для своеобразного «Театрального ковчега».
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Главная цель фестиваля – поиск и поддержка новых талантов и самородков, сохранение и развитие национальных традиций и популяризация музыкального профессионального и самодеятельного творчества.
25 августа Самарская область отмечает праздник – День Баяна
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.75
0.5
EUR 93.63
0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
САТОБ: презентация 95-го юбилейного сезона «Театральный ковчег» на набережной
Расписание кинотеатра "Филин" на эту неделю
В регионе стартует оперативно-профилактическое мероприятие «Трафарет»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Кадры для здравоохранения: служба занятости СО привлекает молодых специалистов из других регионов

25 августа 2025 14:11
211
Финансовая помощь в рамках меры поддержки «Переезд под ключ» становится реальным стимулом для трудоустройства на предприятия и в организации региона.

Самарская область - привлекательный регион для молодых специалистов. Служба занятости предлагает не только интересные вакансии, но и материальную поддержку при переезде. Финансовая помощь в рамках меры поддержки «Переезд под ключ» становится реальным стимулом для трудоустройства на предприятия и в организации региона.

21-летняя Полина Пожиткова родом из Оренбургской области. Отучившись на врача, она в июле 2024 года обратилась в центр занятости населения г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский в поисках подходящей работы. Еще во время обучения в колледже Полина посещала Клуб занятой молодежи, где узнала об актуальных вакансиях и мерах поддержки молодых специалистов, и поэтому визит в центр занятости был не случайным.

Специалисты кадрового центра рассказали Полине о мерах поддержки «Переезд под ключ». Эта программа предоставляет финансовую поддержку молодым специалистам (от 18 до 35 лет), переезжающим в Самарскую область для трудоустройства. Сумма 200 тысяч рублей выплачивается в течение года траншами по 40 тысяч рублей.

Благодаря поддержке уже в августе прошлого года Полина была трудоустроена на должность заведующего сельским фельдшерско-акушерским пунктом, находящимся в селе Большая Ёга. 

«Еще в юности я знала, что хочу помогать людям, заботиться об их здоровье. Быть врачем – это мое призвание. Со специалистами Кадрового центра я знакома давно в рамках работы Клуба занятой молодежи – по окончании обучения они быстро помогли мне найти работу по душе. По прошествии года я освоилась и продолжу работать на нынешнем месте», – рассказала Полина Пожиткова.

Сегодня молодой фельдшер успешно продолжает свою трудовую деятельность, помогая людям и развиваясь профессионально. Но главное, она обрела работу своей мечты и возможность профессионального роста. В настоящее время Полина учится на втором курсе медицинского университета «Реавиз» – работодатель оплачивает большую часть стоимости обучения. 

По словам руководителя территориального центра занятости населения г.о. Похвистнево и м.р. Похвистневский Ирины Павловой, пример Полины Пожитковой – не единственный. Для участия в программе «Переезд под ключ» необходимо пройти опрос, направить резюме на портале «Работа России», получить сертификат на индивидуальное сопровождение, пройти собеседование с работодателем и трудоустроиться. «В 2023 году по программе «Переезд под ключ» в Похвистневский район переехал специалист из сферы культуры, а в 2024 году два специалисты были трудоустроены в сферу здравоохранения», – отметила Ирина Павлова.

 

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП.
25 августа 2025, 15:18
В этом году в регионе выполнено 110 вылетов на санитарном вертолете
На днях специалисты службы санавиации эвакуировали из Нефтегорского района женщину, серьезно пострадавшую в ДТП. Общество
136
Несколько ключевых причин, почему стоит приучать ребенка к спорту.
25 августа 2025, 14:20
Тольяттинский врач-педиатр рассказала, почему важно заниматься спортом с детства
Несколько ключевых причин, почему стоит приучать ребенка к спорту. Здравоохранение
149
30 тысяч жителей Мехзавода будут получать помощь в обновленной поликлинике.
25 августа 2025, 11:46
В Самарской горбольнице №7 продолжаются ремонтные работы
30 тысяч жителей Мехзавода будут получать помощь в обновленной поликлинике. Здравоохранение
211
В центре внимания
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
25 августа 2025  09:56
В Самаре на набережной прошел «ВолгаФест-2025»: ФОТО
273
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой посетил соединение специального назначения Центрального военного округа.
22 августа 2025  13:00
День флага: Вячеслав Федорищев наградил спецназовцев и передал дроны на СВО
608
Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
924
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
920
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
1253
Весь список