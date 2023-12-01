Кадровый потенциал Самарской области презентовали в Москве

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На площадке международной выставки «Россия», которая сейчас проходит в столице, состоялось заседание Клуба занятой молодёжи.

Диалоговая, «клубная» форма взаимодействия с молодыми людьми выбрана для организации максимально непринужденного процесса повышения вовлечённости их в экономику. Это площадка, дающая возможность обмена новыми идеями и эффективными подходами к организации работы и её поиска, планированию карьеры.

В заседании приняли участие студенты из Самары, обучающиеся в ВУЗах Москвы, а также студенты, заинтересованные в переезде в Самарскую область с целью трудоустройства.

Экспертами выступили начальник управления сопровождения и контроля проектов в сфере занятости населения Федеральной службы по труду и занятости Егор Иванов, врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова и заместитель руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Александр Качалов.

Егор Иванов затронул многие темы, которые могут быть интересны молодёжи, в частности, отметил удобство и расширение функционала портала «Работа в России», рассказал о различных мерах поддержки молодых специалистов, предоставляемых во многих регионах страны. Также он сделал акцент на важности открытых дискуссионных площадок для молодых людей, на которых можно обсудить со специалистами вопросы профессионального становления и поиска себя на рынке труда. В следующем году аналогичные молодежные клубы заработают уже и в других регионах страны.

Ольга Фурсова рассказала о региональных мерах поддержки молодых специалистов, о возможностях профессионального развития и новых сервисах, которые соискатели могут получить в кадровых центрах Самарской области. Так, был подробно презентован разработанный в регионе проект «Переезд под ключ», предусматривающий комплексное содействие принявшему решение о переезде в Самарскую область гражданину, и информационный сайт «Самара ждет!», предусматривающий возможность получения достоверной и актуальной информации в режиме одного окна и возможность подачи заявки на индивидуальное сопровождение при переезде.

«То, что в Самарской области уделяется пристальное внимание вопросам развития кадрового потенциала молодежи, – подчеркнула Ольга Павловна, – могут подтвердить сотни парней и девушек, воспользовавшихся государственной поддержкой и выбравших для себя путь созидания и реальных дел на благо людям и родной губернии. Стоит напомнить и о системе наставничества для начинающих молодых специалистов, которая действует на предприятиях области».

Александр Качалов высоко оценил практику внедрения такой формы работы с молодыми людьми, как организация заседаний молодежных Клубов, выразив глубокую удовлетворенность положительной оценкой данной инициативы на федеральном уровне и отметив заинтересованность и готовность к участию в Клубах представительства Самарской области.

Заседание Клуба посетила сопредседатель Молодёжного совета при департаменте (представительстве Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Виктория Габараева.

«Россия сильна регионами, – подчеркнула в своём выступлении Виктория Александровна, – для того, чтобы регионы развивались, необходимы квалифицированные кадры. Молодые и креативные. Все тянутся в столицу за возможностями, не понимая, что наш регион может предоставить не меньше».

Молодые люди, присутствовавшие на заседании Клуба, проявили высокую заинтересованность в затронутых экспертами темах. В ходе общения в формате диалога они получили ответы на все интересовавшие их вопросы. Например, молодёжь спрашивала, чем отличается служба занятости от других платформ по поиску работы, как сотрудничает Клуб занятой молодёжи с блогерами и лидерами Общественного мнения, какие профессии востребованы в Самарской области.

Посетители заседания Клуба занятой молодежи на международной выставке «Россия» убедились в том, что связавшие своё будущее с Самарской областью молодые люди имеют все стимулы профессионального развития и могут уверенно смотреть в будущее.

Стоит также отметить, что на сегодняшний день в базе службы занятости Самарской области имеется порядка 50 тыс. вакансий с большой вариативностью по заработанной плате.

Также по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в этом году перечень мер поддержки молодых специалистов был расширен. В него была включена частичная компенсация затрат на оплату ежемесячного платежа по ипотечному кредиту. Помимо этого, молодым специалистам доступны денежные выплаты за каждый отработанный год (могут предоставляться в ежемесячной форме), частичная компенсация затрат на получение образования, аренду жилья, научно-исследовательскую деятельность.