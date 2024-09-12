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Качество очного профессионального обучения жители Самары оценивают выше, чем качество обучения на профильных онлайн-курсах

12 сентября 2024 10:37
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Качество очного профессионального обучения жители Самары оценивают выше, чем качество обучения на профильных онлайн-курсах

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

Каждый второй житель Самары в течение последнего календарного года прошел курсы повышения квалификации, обучался на семинарах и тренингах 17% учились за счет компании, 14% — бесплатно, 17% полностью за свой счет, еще 6% разделили расходы на обучение с работодателем.

Кто оплачивает обучение персонала в мегаполисах
В Москве и Санкт-Петербурге чаще учились за свой счет (20 и 22% опрошенных соответственно).

За свой счет чаще учатся маркетологи, за счет работодателя — главные бухгалтеры
Среди представителей распространенных профессиональных групп (кроме медиков, учителей и воспитателей, которые обязаны регулярно проходить обучение) чаще других повышают квалификацию PR-менеджеры, системные администраторы, маркетологи и дизайнеры. Маркетологи и PR-менеджеры — одни из тех, кто часто учится за свой счет. Кадровики и программисты чаще учатся бесплатно. Главные бухгалтеры, ИТР и продавцы чаще других повышают квалификацию за счет работодателя.

В приоритете профессиональные навыки
Hard skills горожане прокачивали на курсах значительно чаще, чем soft skills (43 и 20% от числа прошедших обучение соответственно). Еще 34% обучались и техническим навыкам, и навыкам социального взаимодействия.

Самый популярный формат обучения — онлайн
Каждый второй респондент проходил обучение онлайн (49%), каждый пятый учился очно, 30% — в гибридном формате, совмещая онлайн и офлайн.

Зарплату повысили каждому седьмому прошедшему обучение
Судя по оценкам жителей Самары, курсы гораздо чаще влияют на эффективность труда, чем приводят к увеличению зарплаты или карьерному росту.

Мужчинам учиться выгоднее
Мужчины в основном обучаются техническим навыкам. Они чаще проходят курсы за счет работодателей, им чаще повышают зарплату и повышают разряды по итогам обучения.

Те, кто моложе, учатся чаще
Горожане до 34 лет учатся за свой счет чаще тех, кто старше, а также чаще отмечают позитивные сдвиги в карьере после обучения.

Чаще учатся те, кто зарабатывает больше
Те, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей в месяц, обучаются чаще и, как правило, за счет компании. Обучение на удаленке они проходят реже. Положительный эффект от учебы наблюдают чаще тех, кто зарабатывает меньше.

Качество курсов выше в офлайн-формате
Как опрошенные оценивают качество профессиональных тренингов? В большинстве случаев средние оценки не опускаются ниже 4 баллов. Согласно результатам опроса, респонденты выше оценивают дополнительное образование, полученное в очном формате, чем онлайн-курсы.


Время проведения: 22 июля — 10 сентября 2024 года

Теги: Опрос

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