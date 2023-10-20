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К выводу монет из денежного оборота самарцы пока не готовы, несмотря на то, что большинство предпочитает безналичную оплату. Тем временем чеканка копеек в России уже прекращена, в 2023 году Центробанк выпускает монеты номиналом от 1 рубля и выше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане старше 18 лет.

Как сегодня поступают с монетами? 49% самарцев обычно тратят мелочь, 23% складывают в копилку, 17% — отдают детям. 6% опрошенных меняют монеты на банкноты, 2% жертвуют на благотворительность, 1% выбрасывает монеты, 2% находят им иное применение (носят с собой 10-рублевки в качестве жетона для тележек в супермаркетах, коллекционируют, оставляют чаевые на заправках).



Лишь 26% горожан подняли бы монету на улице: 16% независимо от ее номинала, 10% — только 5 или 10 рублей. 56% опрошенных не станут подбирать монету. Для некоторых это вопрос стеснения и принципов, для других — суеверие («Не мною заработано, не мною взято. Переносчик заразы»).



При этом только 18% горожан считают, что монеты следует вывести из денежного оборота (мы решили спросить только о рублях, т. к. разговор о копейках в нынешних условиях кажется уж совсем несерьезным): 10% — за то, чтобы отказаться от монет по 1 и 2 рубля, 5% — 1, 2 и 5 рублей, 3% — за отказ вообще от всех монет. 62% считают, что выводить монеты из денежного оборота не следует.



Женщины чаще тратят монеты и отдают мелочь детям, мужчины — складывают в копилку. Поднять монету на улице мужчины считают незазорным в 2,5 раза чаще женщин.



Интересно, что чем выше уровень дохода, тем больше уважения к монетам: респонденты с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц чаще говорят, что подбирают монетки на улице, и реже демонстрируют готовность расстаться с мелочью.