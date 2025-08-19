41

К команде минприроды региона присоединился участник второго потока «Школы героев» – Пётр Филькин, сообщает пресс-служба минприроды Самарской области.



«Офицер, ветеран специальной военной операции. Для меня это большая честь – быть наставником Петра Андреевича в рамках его стажировки в министерстве. Уже есть проекты, над которыми он работает. Обязательно подскажем и поможем в их реализации. Рядом с ним – выпускник первого потока и теперь уже наш коллега Сергей Пономарев. Уверен, что получаемые знания, обмен опытом и новые идеи обязательно дополнят работу министерства и Правительства региона», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артём Ефимов.



«Школа героев» реализуется по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Это региональное продолжение президентского проекта «Время героев», которое помогает военнослужащим и ветеранам получать новые знания и компетенции, чтобы продолжать служить Родине, вносить вклад в развитие региона.

Фото: пресс-служба минприроды Самарской области