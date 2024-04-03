Из-за урагана в Москве два человека погибли и 15 пострадали

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В Москве 3 апреля бушевала непогода — сильный ветер с перепадами температуры, порывы которого превышали 21 м/c. Из-за урагана в столице два человека погибли и 15 пострадали, сообщил мэр столицы Сергей Собянин, пишут "Известия".

«Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв», — говорится в сообщении мэра в его Telegram-канале.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Городские службы в оперативном режиме устраняют последствия непогоды.