Из-за дождя самарских водителей просят быть внимательней

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Госавтоинспекция Самарской области рекомендует водителям и пешеходам быть предельно внимательными на дорогах при неблагоприятных погодных условиях.

В настоящее время на территории региона отмечается ухудшение погодных условий – порывистый ветер, осадки в виде дождя.

Госавтоинспекция призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством.

Следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. В обязательном порядке соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.

Пешие участники дорожного движения при неблагоприятных погодных условиях, сильных осадках и ограничении видимости также подвержены дополнительному риску на дорогах.

В непогоду и темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы, а также соблюдать нормы и правила безопасности при переходе проезжей части.