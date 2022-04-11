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Из старого аварийного дома самарчанка с сыном смогли переехать благодаря судебным приставам

11 апреля 2022 09:56
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Из старого аварийного дома самарчанка с сыном смогли переехать благодаря судебным приставам

Жительница г. Самары, живущая с сыном на втором этаже одного из аварийных домов города, обратилась в администрацию с заявлением о предоставлении ей иного жилого помещения. В ответ ей предложили получить денежные средства в размере выкупной стоимости жилья. От этого предложения женщина с сыном отказались, но обратились в суд за восстановлением своих прав на получение благоустроенного жилого помещения взамен аварийного.

Рассмотрев материалы дела, суд принял решение обязать Департамент управления имуществом предоставить жительнице областной столицы и ее сыну равнозначное жилое помещение взамен аварийного в пределах г. Самары. Исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов Ленинского района г. Самары.  

В рамках исполнительного производства должностные лица были привлечены к административной ответственности по ст. 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера», а также предупреждены от уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта».

Принятые судебным приставом исполнителем меры побудили должника предоставить женщине с сыном в общую долевую собственность благоустроенное жилое помещение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Теги: Судебные приставы

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