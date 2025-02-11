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8 февраля в рамках рабочего объезда городских территорий глава Самары Иван Носков встретился с жителями Промышленного района, которые обращались к нему через его страницу в социальной сети ВКонтакте или были на личном приеме.



«Внимательно отношусь ко всем обращениям, которые поступают мне на личные страницы. Особое внимание сообщениям, которые приходят в личку. Как правило, жители указывают в личных сообщениях конкретные данные – имя, контактный телефон, полный адрес. Эта информация не должна появляться в открытом доступе, поскольку это небезопасно. Но, имея данные, могу предварительно запросить информацию, узнать предысторию вопроса, определить сотрудников, которые должны помочь. И понять, по какой причине еще не помогли. Не всегда дело в нежелании конкретных людей работать, иногда есть объективные причины и обстоятельства, или требуется мое личное вмешательство. Поэтому по некоторым вопросам выезжаю лично, приглашаю жителей на личный прием или встречу «на земле», - отметил глава города Самара Иван Носков.



Глава Самары совместно с главой Промышленного района Данилом Морозовым посетили двор по адресу: улица Физкультурная, 96 и встретились с его активным жителем Владиславом Гальчинским. С 2019 года Владислав не может решить вопрос по переносу контейнерной площадки, чтобы ее обслуживание было удобным для регоператора и жителей, которым негде парковать автомобили.



«Договорились, что специалисты выполнят замеры территории и развернут площадку под другим углом, а территорию под ней заасфальтируют. Благодарю главу города за внимание к нашему вопросу – дал нам понятные разъяснения, не прячась за хитрыми формулировками», - поделился житель Промышленного района Самары Владислав Гальчинский.



Помимо коммунальных вопросов в рамках рабочего объезда глава Самары Иван Носков встретился Галиной Челноковой, матерью погибшего участника СВО. В 2024 году женщина обратилась за помощью с ремонтом ее квартиры. В квартире требовалось выполнить разводку коммуникаций водоснабжения, демонтировать отросток чугунной трубы и установить межкомнатные двери. При содействии главы Промышленного района Данила Морозова частная организация согласилась помочь женщине и учесть все её пожелания.



«Мне не только отремонтировали канализацию, но ещё и установили раковину, душевой поддон и унитаз. Благодарю всех причастных за помощь в проведении ремонтных работ! С легкой руки Ивана Николаевича решился вопрос, и в моей квартире стало комфортно», - рассказала жительница Промышленного района Самары Галина Челнокова.



Программы рабочих объездов территорий формируются из обращений, поступающих на личную страницу главы города Самара в социальной сети ВКонтакте.

Фото: администрация Самары