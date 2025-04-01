Искусственный интеллект обеспечит безопасность улиц и жителей Самарской области

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ГБУ СО «Безопасный регион» (подведомственное учреждение министерства цифрового развития и связи Самарской области) и компания-разработчик алгоритмов искусственного интеллекта NetVision запустили в регионе сервисную платформу видеоаналитики «Безопасный город».

Комплекс объединил в единую платформу существующие системы видеонаблюдения городов Самара, Тольятти, Новокуйбышевск, Сызрань, а также системы наблюдения гостиниц, больниц, спорткомплексов региона и даже транспортных объектов.

Общее количество устройств в составе платформы превысило 5 тыс. устройств, включая видеокамеры, «умные» домофоны, пульты экстренной связи с полицией. В итоге доступ ко всем видеопотокам на территории области теперь возможен в режиме «одного окна» с компьютера.

Основная задача платформы «Безопасный город» — видеоаналитика на основе искусственного интеллекта. Она позволяет в режиме онлайн идентифицировать на данных с камер лица людей, найти транспортные средства с номерными знаками более 30 стран мира, оперативно выявить ДТП и другие ЧП на дорогах и известить об этом спасательные службы. А также просматривать архивы записей и получать аналитические отчеты об инцидентах.

Кроме того, в перспективе планируется, что ИИ будет контролировать чистоту городских контейнерных площадок, состояние дорожного полотна и качество уборки снега на дорогах зимой.

«Мы все хотим жить, чувствуя себя в безопасности, не бояться оставлять во дворе свой автомобиль без присмотра на долгий срок. И сегодня это стало возможным благодаря системе видеоаналитики, которая внедрена во многие сферы нашей жизни, бизнеса, госуправления. Работа в этом направлении активно ведется нашим учреждением», - отметил заместитель директора ГБУ СО «Безопасный регион» Николай Бутров.

«Благодаря нашей платформе теперь информация со всех систем видеонаблюдения будет доставляться оперативно и в едином формате, что повысит эффективность реагирования на угрозы и в целом качество и комфорт жизни жителей Самарской области. Такой интеграционный подход также поможет оптимизировать расходы на эксплуатационное обслуживание всех систем, которые ранее требовали отдельных финансовых затрат», — рассказал генеральный директор NetVision Роман Казаченко.

Фото: Министерство цифрового развития СО