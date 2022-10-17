Искать работу самарцам не дают домашние дела, усталость и мессенджеры

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Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил, что отвлекает россиян от поиска работы. В опросе приняли участие экономически активные граждане из Самары.

Распределить свое время таким образом, чтобы от поиска работы их ничего не отвлекало, получается у 4 из 10 самарцев. 20% признались, что от трудоустройства их отвлекают личные и домашние дела. Усталость и плохое самочувствие не дают искать работу 19% опрошенных. Мессенджеры и соцсети мешают 16% респондентов. Личные качества: лень, безответственность и неуверенность — назвали главным препятствием 14% респондентов. 10% опрошенных признались, что не понимают, как правильно искать работодателя. Хобби и увлечения не дают сосредоточиться на трудоустройстве каждому двадцатому. По 2% респондентов признались, что от поиска работы их отвлекают телефонные звонки и хорошая погода. По 1% отвлекающими факторами назвали телевизор и друзей.



Женщинам чаще мужчин при поиске работы мешают личные проблемы, усталость и непонимание процесса. Мужчинам — компьютер, хобби и друзья.



Время проведения: 30 сентября — 5 октября 2022 года

