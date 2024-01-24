Инженеры Управления Росгвардии по Самарской области отмечают профессиональный праздник

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24 января отмечается День инженерной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. Инженерно-технические подразделения есть в каждом из трех ОМОНов, входящих в состав Управления Росгвардии по Самарской области. Их специалисты решают широкий спектр задач – как на территории региона, так и за ее пределами, находясь в служебных командировках в других субъектах Российской Федерации.

Группы разминирования ОМОН выезжают на все факты обнаружения подозрительных предметов и, в случае необходимости, обезвреживают их. Взрывотехников Росгвардии привлекают к обследованию зданий и сооружений в случае сообщений о заминированиях, в том числе ложных.

В общей сложности в минувшем году специалисты регионального Управления Росгвардии на территории Самарской области и за ее пределами выполнили более 450 задач по поиску, обнаружению, идентификации и обезвреживанию взрывоопасных предметов. В ходе своей работы группы разминирования обнаружили порядка 230 снарядов и минометных мин, а также около 140 гранат.

Отдельное направление деятельности росгвардейских саперов – уничтожение вещественных доказательств по уголовным делам, в случае, если они представляют опасность для жизни и здоровья граждан. После того, как решение суда вступает в законную силу, изъятые у преступников незаконно хранившиеся взрывчатые вещества и взрывные устройства должны быть уничтожены, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области