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Инспекторы по пожарному надзору побывали в гостях у самарских дошколят

15 февраля 2024 15:57
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Разговор с дошкольниками получился живой и интересный.

Сегодня инспекторы госпожнадзора пришли в гости к воспитанникам детского сада № 120. Беседа, направленная на воспитание культуры пожарной безопасности, прошла в игровой форме, как наиболее доступной для восприятия детской аудитории. Разговор с дошкольниками получился живой и интересный.

Каким должен быть настоящий пожарный?

Что такое огонь, и как он превращается в пожар? Враг он или друг? На эти и многие другие вопросы наперебой отвечали мальчики и девочки.

Сотрудники МЧС рассказали юным воспитанникам о своей работе, показали огнетушитель и объяснили, как им правильно пользоваться при появлении возгорания. Для того чтобы не допустить пожара, надо строго соблюдать правила пожарной безопасности, которые ребята повторили вместе с инспекторами.

В завершение встречи малыши поблагодарили гостей за интересное мероприятие и подарили им собственноручно подготовленные аппликации - пожарные машинки, чем растрогали сотрудников чрезвычайного ведомства, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

 

Теги: МЧС Самара

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