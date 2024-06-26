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Инспекторы ГИМС СО провели плановое патрулирование на Волге

26 июня 2024 18:32
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Нарушений не выявлено.

25 июня сотрудниками самарской инспекции по маломерным судам на Волге был проведен очередной профилактический рейд в рамках планового патрулирования водной акватории.

Целью таких рейдов является обеспечение безопасности на водных объектах, выявление нарушителей правил поведения на водоемах, проведение профилактических бесед с отдыхающими.

Самыми распространёнными правонарушениями являются: отсутствие регистрации маломерного судна, не пройденный вовремя технический осмотр, не надетые спасательные жилеты.

За время рейда для проверки документов были остановлены 4 судовладельца. Ни одного нарушения не было выявлено. Правила эксплуатации плавсредств и меры безопасности соблюдаются. Регулярные рейды инспекторов ГИМС дают свои результаты – нарушителей становится все меньше, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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