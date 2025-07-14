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Инициативу о предоставлении молодым родителям двух детей выплаты на погашение ипотеки поддерживают 64% самарцев

14 июля 2025 12:33
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Инициативу о предоставлении молодым родителям двух детей выплаты на погашение ипотеки поддерживают 64% самарцев

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, согласно которому молодые семьи, где возраст родителей не превышает 26 лет и где родился второй ребенок, получат право на выплату в 450 тысяч рублей на погашение ипотеки.

Инициативу поддерживают 64% самарцев, тогда как 12% выступают против. Даже среди сторонников есть мнение, что мера недостаточна: «Сумма небольшая, нужно в разы больше». Критики более резки в оценках: «Чистый популизм! Сначала снизьте грабительские ипотечные ставки».

Поддержка законопроекта чуть выше среди мужчин, чем среди женщин. Чаще за инициативу голосуют горожане старше 45 лет (69%), тогда как среди опрошенных до 35 лет таких 59%. Респонденты возмущаются: «Почему ограничение 26 лет, если возраст молодёжи подняли до 45 лет?»; «Затраты на ребенка огромные, а этой суммой невозможно погасить ипотеку».

Больше всего же сторонников инициативы среди имеющих детей горожан: 73% против 54% среди бездетных.


Время проведения: 7—10 июля 2025 года

Теги: Опрос

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