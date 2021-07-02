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Инициатива Дмитрия Азарова поддержана Владимиром Путиным

2 июля 2021 11:04
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Инициатива Дмитрия Азарова поддержана Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов и срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Ранее его одобрила и приняла Государственная дума.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, максимальная планка наказания для водителя, который уже судим за ДТП в пьяном виде с серьезными последствиями и вновь сел за руль нетрезвым, поднимается с двух до трех лет лишения свободы. В том случае, если речь идет об административной ответственности, нарушителю грозит штраф в размере от 300 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от двух до трех лет. У суда есть возможность запретить осужденному садиться за руль или работать водителем на срок до шести лет.

Напомним, что одним из первых, кто предложил увеличить суммы административных штрафов, срок лишения прав и ужесточить уголовную ответственность за ДТП, совершенные по вине пьяных водителей, был Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Его поддержали депутаты в региональном и российском парламентах.

«Водители, которые садятся за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, должны нести более серьезную ответственность – как административного, так и уголовного характера. Основные причины аварий с большим количеством жертв – алкогольное опьянение водителя и необъяснимое лихачество, грубые нарушения правил дорожного движения. Когда человек садится за руль в состоянии опьянения, это чревато трагедиями», – считает Дмитрий Азаров.

Напомним, свою принципиальную позицию об ужесточении наказания за данный вид нарушения, глава региона высказал в начале года после серии трагических ДТП в Самарской области по причине управления автомобилем в нетрезвом виде.

Теги: Дмитрий Азаров Путин пьяное вождение

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