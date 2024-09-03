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Имя офицера Росгвардии присвоено самарскому лицею

3 сентября 2024 16:57
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Имя офицера Росгвардии присвоено самарскому лицею

3 сентября в России отмечается памятная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом. Именно в этот день в лицее № 124 города Самары прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению образовательному учреждению имени его выпускника – офицера Росгвардии. Подполковник полиции Денис Лазутин погиб в ходе специальной военной операции и посмертно награжден орденом Мужества.

В мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков, родственники и сослуживцы Дениса Лазутина, ветераны войск правопорядка, преподаватели и учащиеся лицея.

Почетное право открыть памятную доску с новым наименованием образовательного учреждения было предоставлено лучшим ученикам лицея, юнармейцам отряда «Крылья» Богдану Цкаеву и Артему Бозрикову.

Инициатива увековечить имя офицера Росгвардии принадлежала руководству территориального управления ведомства и коллективу лицея. Они обратились с ней к депутату Государственной Думы, координатору федерального партийного проекта «Историческая память» Александру Хинштейну, который ее поддержал и оказал максимальное содействие.

Два года назад, 8 декабря 2022 года, в стенах школы была открыта мемориальная доска с портретом офицера Росгвардии подполковника полиции Дениса Лазутина и парта Героя, за которой получают знания только лучшие ученики.

«Открывая памятную доску в школе, в которой учился наш герой, мы уже тогда понимали, что имя Дениса Лазутина должно стать известным как можно большему числу людей, – сказал Александр Хинштейн. Героизм – это не абстрактное понятие, а совершенно конкретные вещи. Ведь Денис Лазутин был такой же парень, как и современная молодежь. Он учился здесь, ходил по тем же коридорам, жил теми же проблемами и интересами, которые есть у всех сегодняшних школьников. Он хотел счастливого будущего для себя, своей семьи и своих друзей. Но он погиб, защищая нас с вами. Его нет, а мы остались. И мы обязаны помнить о таких замечательных и героических людях».

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Евгений Панков отметил, что в войсках правопорядка, как и по всей России, особое внимание уделяется увековечиванию памяти погибших героев: их имена присваиваются воздушным судам, улицам, площадям и школам. От имени руководства ведомства Евгений Александрович зачитал приветственный адрес директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова. Глава ведомства поздравил собравшихся с началом учебного года, присвоением образовательному учреждению имени офицера Росгвардии и выразил уверенность, что лицей имени Дениса Лазутина будет с честью нести это почетное звание, а учащиеся вырастут достойными гражданами нашей Родины.

Выступая с ответным словом, вдова офицера Елена Лазутина поблагодарила всех участников и организаторов мероприятия за теплые слова о муже и вклад в увековечение его памяти.

В завершение мероприятия между руководством Управления Росгвардии по Самарской области и администрацией лицея была достигнута договоренность о дальнейшем сотрудничестве и создании на базе лицея кадетского класса Росгвардии.

Теги: Росгвардия

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