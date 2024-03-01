Именитые участники Грушинских фестивалей выступают на выставке "Россия"

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1 марта на Международной выставке-форуме "Россия" продолжаются мероприятия I Открытого всероссийского слета бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои». Организатором этого масштабного марафона, собравшего авторов-исполнителей со всей страны, стал Фонд Олега Митяева при поддержке Выставки "Россия" и Президентского фонда культурных инициатив. Торжественный старт Слету, который продлится на Выставке до 3 марта, был дан в последний день зимы.

«Бардовское движение живет давно, имеет своих поклонников, последователей, есть много артистов нового поколения, и мы хотели заявить об этом громко. А где же еще это сделать, как не здесь — на Выставке "Россия"! Одна из задач нашего Слета — на четыре дня погрузить гостей и жителей столицы в атмосферу ландшафтных бардовских фестивалей, передать традиции бардовского движения и его ценности», — рассказала исполнительный директор Фонда Олега Митяева Мария Гришина.

Отметим, что самым значимым событием бардовского движения многие годы является старейший и крупнейший Грушинский фестиваль авторской песни, который ежегодно проводится в Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом Самарской области. Грушинский фестиваль является одной из визитных карточек региона. Помимо большого летнего фестиваля в Самаре проводится и Зимний Грушинский фестиваль. А в этом году одновременно прошел патриотический фестиваль бардовской песни «Za Победу», который вырос из одной из сцен большого Грушинского.

В Открытом слете, который проходит на выставке «Россия» принимают участие более 90 артистов со всей страны, в том числе лауреаты и участники Грушинских фестивалей.

«Поздравляю вас всех с праздником, потому что событие такого масштаба — разумеется, это праздник, которого мы всегда ждем и который редко, но все-таки случается в нашей жизни. И сегодня нашей "отправной станцией" станет классика авторской песни — то, на чем мы стоим и на чем держится весь наш жанр», — обратился к гостям известный автор и исполнитель, лауреат и член Большого жюри Грушинского фестиваля Роман Ланкин, ставший одним из хедлайнеров концертной программы открытия Слета.

В первый день для гостей прошли мастер-класс исполнительницы бардовской песни Раисы Нур, мастер-класс «Режиссура и исполнительское мастерство в авторской песне» от дуэта «Мастер Гриша», иммерсивный перфоманс-пантомима «Люди идут по свету» в исполнении актеров московских театров, концерт «От классики жанра до наших дней» с участием Романа Ланкина и ансамбля «Песни нашего века» и другие яркие мероприятия.

Значимым событием второго дня работы Слета стало открытие сразу двух конкурсов. Первый из них — Конкурс авторской песни, победители которого будут приглашены на Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни и Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Вторым стал Открытый конкурсный отбор детей «Наша смена», победители которого получат право на участие в ежегодной образовательной программе фонда Олега Митяева в МДЦ «Артек».

Завершится международный бардовский марафон торжественной церемонией награждения лауреатов и дипломантов Конкурса авторской песни и Конкурса «Наша смена», а также Гала-концертом с участием звезд авторской песни и специальных гостей, среди которых Евгений Маргулис, Никита Высоцкий, Маша Кац, Николай Гринько, Тимур Ведерников, Ирина Сурина, Хор Московского Сретенского монастыря.

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 7 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.