Я нашел ошибку
Главные новости:
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
Проводились аварийно – спасательные работы.
В Красноярском районе столкнулись три автомобиля, погиб один из водителей
Заседание началось с рассмотрения вопроса о готовности объектов, задействованных в выборах Президента Российской Федерации.
Наталья Катина провела заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Мероприятие приурочено к Всемирному дню гражданской обороны.
Спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти провелиУрок безопасности в медицинском колледже города
Эксперты отметили хорошую укомплектованность подразделений высококвалифицированными врачами.
Самарскую область посетили специалисты «Центрального научно-исследовательского института стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России
В Открытом слете, который проходит на выставке «Россия» принимают участие более 90 артистов со всей страны, в том числе лауреаты и участники Грушинских фестивалей.
Именитые участники Грушинских фестивалей выступают на выставке "Россия"
Личный кабинет доступен с любого мобильного устройства и имеет веб-версию.
В личном кабинете клиента «ЭнергосбыТ Плюс» доступны квитанции за тепло
4 марта в гости к ведущим передачи заглянет автор-исполнитель и постоянный член жюри Грушинского фестиваля Александр Исаев.
В передаче «Утро Губернии» узнаем секреты Грушинского фестиваля и ответ на один из вопросов викторины проекта «За родное – за своё»
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.84
-1.03
EUR 98.54
-0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Карелии прошло первенство России по спортивному туризму на лыжных дистанциях
Ветераны полиции и Российской Армии региона провели уроки мужества для школьников
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Март 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Именитые участники Грушинских фестивалей выступают на выставке "Россия"

1 марта 2024 17:26
141
В Открытом слете, который проходит на выставке «Россия» принимают участие более 90 артистов со всей страны, в том числе лауреаты и участники Грушинских фестивалей.

1 марта на Международной выставке-форуме "Россия" продолжаются мероприятия I Открытого всероссийского слета бардовского движения «Чтобы наши песни пели, как свои». Организатором этого масштабного марафона, собравшего авторов-исполнителей со всей страны, стал Фонд Олега Митяева при поддержке Выставки "Россия" и Президентского фонда культурных инициатив. Торжественный старт Слету, который продлится на Выставке до 3 марта, был дан в последний день зимы.

«Бардовское движение живет давно, имеет своих поклонников, последователей, есть много артистов нового поколения, и мы хотели заявить об этом громко. А где же еще это сделать, как не здесь — на Выставке "Россия"! Одна из задач нашего Слета — на четыре дня погрузить гостей и жителей столицы в атмосферу ландшафтных бардовских фестивалей, передать традиции бардовского движения и его ценности», — рассказала исполнительный директор Фонда Олега Митяева Мария Гришина.

Отметим, что самым значимым событием бардовского движения многие годы является старейший и крупнейший Грушинский фестиваль авторской песни, который ежегодно проводится в Самарской области. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров отмечал, что Грушинский фестиваль давно стал всенародно любимым брендом Самарской области. Грушинский фестиваль является одной из визитных карточек региона. Помимо большого летнего фестиваля в Самаре проводится и Зимний Грушинский фестиваль. А в этом году одновременно прошел патриотический фестиваль бардовской песни «Za Победу», который вырос из одной из сцен большого Грушинского.

В Открытом слете, который проходит на выставке «Россия» принимают участие более 90 артистов со всей страны, в том числе лауреаты и участники Грушинских фестивалей.

«Поздравляю вас всех с праздником, потому что событие такого масштаба — разумеется, это праздник, которого мы всегда ждем и который редко, но все-таки случается в нашей жизни. И сегодня нашей "отправной станцией" станет классика авторской песни — то, на чем мы стоим и на чем держится весь наш жанр», — обратился к гостям известный автор и исполнитель, лауреат и член Большого жюри Грушинского фестиваля Роман Ланкин, ставший одним из хедлайнеров концертной программы открытия Слета.

В первый день для гостей прошли мастер-класс исполнительницы бардовской песни Раисы Нур, мастер-класс «Режиссура и исполнительское мастерство в авторской песне» от дуэта «Мастер Гриша», иммерсивный перфоманс-пантомима «Люди идут по свету» в исполнении актеров московских театров, концерт «От классики жанра до наших дней» с участием Романа Ланкина и ансамбля «Песни нашего века» и другие яркие мероприятия.  

Значимым событием второго дня работы Слета стало открытие сразу двух конкурсов. Первый из них — Конкурс авторской песни, победители которого будут приглашены на Всероссийский Ильменский фестиваль авторской песни и Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина. Вторым стал Открытый конкурсный отбор детей «Наша смена», победители которого получат право на участие в ежегодной образовательной программе фонда Олега Митяева в МДЦ «Артек».

Завершится международный бардовский марафон торжественной церемонией награждения лауреатов и дипломантов Конкурса авторской песни и Конкурса «Наша смена», а также Гала-концертом с участием звезд авторской песни и специальных гостей, среди которых Евгений Маргулис, Никита Высоцкий, Маша Кац, Николай Гринько, Тимур Ведерников, Ирина Сурина, Хор Московского Сретенского монастыря. 

Международная выставка-форум "Россия" — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения Выставки гостей ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетило более 7 млн человек. Международная выставка-форум "Россия" проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.

Теги: Москва Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Событие стало завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрировало значимость всех направлений бизнеса.
28 февраля 2024, 17:42
Самарская область приняла участие в Дне предпринимательства на выставке «Россия» на ВДНХ
Событие стало завершающим событием отраслевых дней выставки и продемонстрировало значимость всех направлений бизнеса. Общество
520
С 29 февраля по 3 марта на выставке «Россия» состоится I Открытый Всероссийский слет бардовского движения «Чтобы пели наши песни, как свои».
28 февраля 2024, 15:59
Лауреаты Грушинских фестивалей выступят в гала-концерте Всероссийского слета бардовского движения на выставке «Россия»
С 29 февраля по 3 марта на выставке «Россия» состоится I Открытый Всероссийский слет бардовского движения «Чтобы пели наши песни, как свои». Общество
2203
На протяжении дня стенд Самарской области в 75-м павильоне посетили несколько тысяч гостей.
27 февраля 2024, 19:51
Выставка «Россия» собрала физкультурников и спортсменов со всей страны
На протяжении дня стенд Самарской области в 75-м павильоне посетили несколько тысяч гостей. Общество
519
В центре внимания
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
1 марта 2024  19:31
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в ПФО
84
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
1 марта 2024  13:51
В Самарской области назначен начальник Управления Росгвардии
376
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
1 марта 2024  13:14
В Самарской области семьи с детьми получают поддержку государства
242
Россиян в начале весны ждет короткая рабочая неделя
1 марта 2024  10:29
Россиян в начале весны ждет короткая рабочая неделя
241
Дмитрий Азаров подчеркнул: выступление Президента было очень содержательным — в нем невозможно выделить более или менее важные тезисы.  
29 февраля 2024  19:14
Дмитрий Азаров принял участие в церемонии оглашения Послания Президента к Федеральному Собранию
531
Весь список