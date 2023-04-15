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Игорь Осинькин: Мы очень хотели выиграть, но "Химки" слишком плотно оборонялись

15 апреля 2023 19:37
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Главный тренер "Крыльев Советов" поделился эмоциями от матча против "Химок".

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями от матча 23 тура МИР РПЛ против "Химок" (0:0).

– "Химки" перезагрузились. Очень серьезно это сделали. Организационно не все получалось. Если взять матчи, которые были у "Химок" после зимнего перерыва, то они были конкурентоспособными на определенных участках игры. Мы настраивали ребят на сверхсложную игру, где будет трудно. Трудно было. Могли ли мы выиграть? Могли. У соперника тоже были моменты. У нас большое количество травм, перестановок. Это не дает нам играть лучше.

– Андрей Талалаев сказал, что против "Крыльев" удобно играть. Они насытили центр, не позволяя самарцам там играть. Они переиграли нас?

– Цифрами можно запутать кого угодно. Завяз ли мяч в центре, был ли он во владении, на чьей стороне он был? По какой схеме мы играли? По какой схеме играли соперники? Не надо здесь лезть в статистику. Это дело настоящего анализа. Цифрами можно обвинить, можно защититься. У нас есть определенные проблемы, но футбол не бывает только в центре или только с краю.

– С чем связаны такие низкие скорости в первом тайме?

– Когда любая команда играет, которая немного фаворит. Как играть против команды, которая играет низким блоком? Там не может быть высокой скорости. Это связано не только с готовностью и тактикой. Так можно построить игру. Мы также подстраиваемся под фаворитов, не гоняемся за ними по всему полю, стараемся действовать компактно. Соперник закрылся и не планировал состязаться с нами в скорости.

– С чем связано ощущение, что команда должна была встряхнуться, но не встряхнулась?

– Где-то "Химки" не дали играть, у них хорошая команда. Не надо их недооценивать. Мы не в лучшем состоянии, мы сыграли много игр, не можем по-настоящему восстановиться. С "Оренбургом", с ЦСКА два матча вытащили у нас много энергии. Матч с "Сочи" не был таким с нашей стороны в физическом плане качественным. Мы имели проблемы в движении, нам не хватало свежести. Мне тоже хотелось бы, чтобы мы были в лучшем состоянии. Не бежалось сейчас у тех футболистов, которые сыграли больше всех. Но никому из них я не могу предъявить претензии по самоотдаче.

– Что можно сказать о травмированных игроках? Будет ли пополнение в составе перед следующими матчами?

– Получили не очень хорошие травмы футболисты. Пока не ясно, кто сколько пропустит. Иванисеня получил повреждение, после дополнительного обследования станет понятен срок. В весенней части мы его так и не использовали. Ежов и Солдатенков они, может, в ближайших играх смогут выйти. Цыпченко подхватил неприятную ангину. Сегодня второй день, как он заболел. Пока у него температура. Как пойдет дальше – мы не знаем. На сегодняшний день этих футболистов мы ждем. На бы сразу стало легче, если бы они были. Была бы глубина состава, определенные качества. Это те ребята, которые долго в команде, чувствуют ее ритм. Сейчас всегда восстанавливаем связи, чтобы в плане стиля быть похожей на себя командой.

– Что с Коваленко? Он уходил хромая…

– Там ничего страшного не произошло. Он молодой игрок, но тяжело играть столько матчей. Было много игр, в том числе в психологическом плане. Где-то надо его приберечь. Мы много где выложились до самого конца.

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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