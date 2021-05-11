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Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани.

Уважаемые родители, ученики, педагоги!

Уважаемые жители Татарстана!

Скорблю вместе с вами.

В результате бесчеловечной и жестокой акции погибли дети и взрослые, многие ранены. Потрясенная этим злодеянием, сегодня вместе с вами скорбит вся страна. И нет таких слов, чтобы боль стала меньше.

Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.

Наш общий долг – помочь всем, кто нуждается в помощи, поддержать родителей и учеников. Таких трагедий быть не должно.