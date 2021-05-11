Игорь Комаров выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани.
Уважаемые родители, ученики, педагоги!
Уважаемые жители Татарстана!
Скорблю вместе с вами.
В результате бесчеловечной и жестокой акции погибли дети и взрослые, многие ранены. Потрясенная этим злодеянием, сегодня вместе с вами скорбит вся страна. И нет таких слов, чтобы боль стала меньше.
Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим.
Наш общий долг – помочь всем, кто нуждается в помощи, поддержать родителей и учеников. Таких трагедий быть не должно.