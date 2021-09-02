Я нашел ошибку
Главные новости:
Свыше 12 тысяч клиентов Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» оформили подписку на электронные квитанции.
Квитанции за тепло за август уже доступны клиентам «ЭнергосбыТ Плюс»
Преподавателем на первом энергетическом уроке стал сказочный персонаж Теплослав.
Энергетики «Т Плюс» поздравили школьников Самары с 1 сентября
Сочетание высокого профессионализма и душевной проникновенности исполнения каждого коллектива оставят в сердцах  зрителя красоту и величие народных песен и танцев Поволжья и Урала.
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
Одной из самых основных мер профилактики  является мытье рук под проточной водой и использование дезинфицирующих средств.
Специалисты напоминают самарцам о мерах профилактики инфекционных заболеваний
На совещании обсудили ряд вопросов, актуальных для округа.
Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО
А также усилится ветер.
В Самарской области ожидается сильный дождь с грозой
194 человека заболели в Самаре за сутки.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Высокой профессионально-общественной оценки удостоены направления в области химии и химической технологии.
Программы СамГТУ получили международную аккредитацию
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.85
-0.34
EUR 86.3
-0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
САТОБ: коллективы Волжского и Уральского хоров выступят на одной сцене
На самарской набережной состоится кинопоказ «Тишина»
В открытом бесплатном кинотеатре на набережной у «Ладьи» начнётся кинопоказ «Тишина»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО

2 сентября 2021 17:02
131
На совещании обсудили ряд вопросов, актуальных для округа.

2 сентября 2021 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО.

На совещании обсудили ряд вопросов, актуальных для округа, в их числе: подготовка к Единому дню голосования, эпидемиологическая ситуация, повышение инвестиционной привлекательности, состояние экологии, итоги окружного Молодежного форума «iВолга» и др.

Основным вопросом стала подготовка к предстоящему Единому дню голосования. Полпред подчеркнул, что одновременно с выборами депутатов Государственной Думы, глав трёх регионов, в округе проходит 1,2 тыс. региональных и муниципальных кампаний, будут замещаться 9 тыс. мандатов и выборных должностей, поэтому крайне важно всем структурам работать слаженно и обеспечить охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.

Игорь Комаров обратил внимание, что за последнюю неделю августа отмечается снижение уровня заболеваемости короновирусной инфекцией, однако существует риск роста заболеваемости после начала учебного года и окончания сезона отпусков, поэтому «необходимо сохранить охват тестированием на нормативном уровне, чтобы обеспечить своевременное выявление заболевания».

Полномочный представитель также отметил, что в борьбе с распространением инфекции первостепенное значение имеет вакцинация: «Глава государства Владимир Владимирович Путин по итогам совещания с Правительством России поручил главам регионов взять на личный контроль мероприятия по вакцинации, включая информирование населения, обеспечение пунктов вакцинации всеми компонентами в требуемом объеме, достижение необходимого охвата для формирования популяционного иммунитета. В регионах должен вестись ежесуточный мониторинг этой ситуации» - сказал Игорь Комаров.

Кроме контроля за проведением антиковидных мероприятий в школах полномочный представитель поручил главам регионов взять на личный контроль вопросы соблюдения в общеобразовательных организациях санитарных норм и правил, требований антитеррористической и противопожарной безопасности.

В ходе совещания полпред также уделил внимание улучшению делового климата и повышению инвестиционной привлекательности в регионах. Игорь Комаров отметил, что по итогам Петербургского международного экономического форума 2021 г. Президент РФ Владимир Путин поручил усилить координацию деятельности федеральных и региональных органов власти по улучшению делового климата и достижению в регионах целевых показаний роста объема инвестиций в основной капитал, в том числе по развитию межрегиональной кооперации. «В этой связи прошу вас активнее использовать площадку аппарата полномочного представителя для рассмотрения и решения вопросов в указанной сфере» - отметил Игорь Комаров.

Отдельным блоком на совещании обсуждались вопросы экологии, а именно ликвидация свалок и реализация реформы ТКО. Полпред заострил внимание на том, что вопросы ликвидации несанкционированных свалок в городах были рассмотрены на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектов.

Игорь Комаров также обратил внимание на работу системы оповещения населения: «Важным вопросом остается обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». В соответствии с указанием Президента России создание Системы-112 во всех субъектах Федерации должно быть завершено в этом году» - сказал полпред.

В завершение совещания были подведены итоги окружного молодежного форума «iВолга». В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате и собрало более 4,5 тыс. участников и свыше 104 тыс. зрителей. На форуме традиционно были проведены конкурсы грантов Росмолодежи и Фонда гражданского общества ПФО.

Теги: Игорь Комаров совещание

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Полпред Президента РФ в ПФО поздравил ребят и учителей с Днём знаний
01 сентября 2021, 10:56
Полпред Президента РФ в ПФО поздравил ребят и учителей с Днём знаний
Наш мир быстро меняется, развивается, и нам требуется постоянное обучение и совершенствование профессиональных навыков, отметил Игорь Комаров.  Общество
320
Одним из сервисов Карты станет предоставление бонусов и скидок торговых сетей и организаций сферы услуг. Сейчас держателям Карты предоставляется 16 скидок. 
27 августа 2021, 18:19
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проекта «Карта жителя Самарской области»
Одним из сервисов Карты станет предоставление бонусов и скидок торговых сетей и организаций сферы услуг. Сейчас держателям Карты предоставляется 16 скидок.  Политика
1367
Также обсудили повестку запланированной встречи с главами регионов ПФО, которая планируется в Самаре 9 сентября.
25 августа 2021, 16:29
Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили подходы социально-экономического развития ПФО
Также обсудили повестку запланированной встречи с главами регионов ПФО, которая планируется в Самаре 9 сентября. Политика
761
В центре внимания
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
2 сентября 2021  13:57
За сутки 22 человека в Самарской области умерли от коронавируса
297
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дом
2 сентября 2021  13:45
Самарцам напоминают: маломобильные и пожилые люди могут пройти вакцинацию от COVID-19 на дому
225
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
2 сентября 2021  13:14
УПЧ проведет прием для жителей Чапаевска и Кошкинского района Самарской области
227
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
2 сентября 2021  11:54
Сегодня состоится открытие трансмедийной студии ГТРК «Самара»
271
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
2 сентября 2021  11:47
С заботой о юных жителях региона: Дмитрий Азаров оценил возможности детской поликлиники в Мехзаводе
353
Весь список