Игорь Комаров провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО

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2 сентября 2021 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в режиме видеоконференцсвязи провел совещание с высшими должностными лицами регионов ПФО.

На совещании обсудили ряд вопросов, актуальных для округа, в их числе: подготовка к Единому дню голосования, эпидемиологическая ситуация, повышение инвестиционной привлекательности, состояние экологии, итоги окружного Молодежного форума «iВолга» и др.

Основным вопросом стала подготовка к предстоящему Единому дню голосования. Полпред подчеркнул, что одновременно с выборами депутатов Государственной Думы, глав трёх регионов, в округе проходит 1,2 тыс. региональных и муниципальных кампаний, будут замещаться 9 тыс. мандатов и выборных должностей, поэтому крайне важно всем структурам работать слаженно и обеспечить охрану правопорядка и соблюдение предписаний санитарно-эпидемиологических служб на избирательных участках.

Игорь Комаров обратил внимание, что за последнюю неделю августа отмечается снижение уровня заболеваемости короновирусной инфекцией, однако существует риск роста заболеваемости после начала учебного года и окончания сезона отпусков, поэтому «необходимо сохранить охват тестированием на нормативном уровне, чтобы обеспечить своевременное выявление заболевания».

Полномочный представитель также отметил, что в борьбе с распространением инфекции первостепенное значение имеет вакцинация: «Глава государства Владимир Владимирович Путин по итогам совещания с Правительством России поручил главам регионов взять на личный контроль мероприятия по вакцинации, включая информирование населения, обеспечение пунктов вакцинации всеми компонентами в требуемом объеме, достижение необходимого охвата для формирования популяционного иммунитета. В регионах должен вестись ежесуточный мониторинг этой ситуации» - сказал Игорь Комаров.

Кроме контроля за проведением антиковидных мероприятий в школах полномочный представитель поручил главам регионов взять на личный контроль вопросы соблюдения в общеобразовательных организациях санитарных норм и правил, требований антитеррористической и противопожарной безопасности.

В ходе совещания полпред также уделил внимание улучшению делового климата и повышению инвестиционной привлекательности в регионах. Игорь Комаров отметил, что по итогам Петербургского международного экономического форума 2021 г. Президент РФ Владимир Путин поручил усилить координацию деятельности федеральных и региональных органов власти по улучшению делового климата и достижению в регионах целевых показаний роста объема инвестиций в основной капитал, в том числе по развитию межрегиональной кооперации. «В этой связи прошу вас активнее использовать площадку аппарата полномочного представителя для рассмотрения и решения вопросов в указанной сфере» - отметил Игорь Комаров.

Отдельным блоком на совещании обсуждались вопросы экологии, а именно ликвидация свалок и реализация реформы ТКО. Полпред заострил внимание на том, что вопросы ликвидации несанкционированных свалок в городах были рассмотрены на заседании Совета по стратегическому развитию нацпроектов.

Игорь Комаров также обратил внимание на работу системы оповещения населения: «Важным вопросом остается обеспечение вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». В соответствии с указанием Президента России создание Системы-112 во всех субъектах Федерации должно быть завершено в этом году» - сказал полпред.

В завершение совещания были подведены итоги окружного молодежного форума «iВолга». В этом году мероприятие прошло в онлайн-формате и собрало более 4,5 тыс. участников и свыше 104 тыс. зрителей. На форуме традиционно были проведены конкурсы грантов Росмолодежи и Фонда гражданского общества ПФО.