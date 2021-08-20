Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году два волжских региона, которые объединяет давнее сотрудничество, отмечают юбилейные даты: 170 лет Самарской губернии и 800-летие Нижнего Новгорода.
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
Цель Слёта — выстраивание горизонтальных связей и профессионального взаимодействия.
По приглашению регионального Правительства в Самаре пройдет Слёт институций современного искусства 
По части адресов уже есть судебные решения о сносе. Однако результаты работы комиссии могут стать основанием для пересмотра этих решений.
Комиссия проверит ценность подлежащих сносу аварийных домов  в историческом центре Самары
Перед началом переговоров в Кремле российский лидер преподнес Меркель букет цветов.
ФРГ остается одним из основных партнеров России заявил Путин перед началом переговоров с  Ангелой Меркель в Кремле
Форум вновь проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира. 
Дан старт Молодёжному Форуму ПФО «iВолга» 
Победителями конкурса стали 100 школьников из 50 регионов страны.
В Самару прибыл турпоезд с участниками конкурса видеороликов «Страна открытий»
Начать дорожные работы стало возможным благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Контроль качества ремонтных работ на автодороге «Курумоч - Новый Буян» осуществляется на каждом этапе
Медработники обращают внимание, что между прививками против новой коронавирусной инфекции и против гриппа должно пройти не менее 1 месяца.
С началом осени в регионе стартует прививочная кампания против гриппа
Наверх
Самара  +37 °C, Тольятти  +36 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.36
0.21
EUR 86.86
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода
В «МТЛ Арена» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
Для предпринимателей Самарской области проходят форсайт-сессии
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода

20 августа 2021 18:29
59
В этом году два волжских региона, которые объединяет давнее сотрудничество, отмечают юбилейные даты: 170 лет Самарской губернии и 800-летие Нижнего Новгорода.

В этом году два волжских региона, которые объединяет давнее сотрудничество в различных сферах, отмечают юбилейные даты: 170 лет Самарской губернии и 800-летие Нижнего Новгорода.

Поздравление с 800-летием Нижнего Новгорода полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Дорогие нижегородцы и гости города!

Поздравляю всех с праздником – с 800-летием Нижнего Новгорода! Это праздник не только Нижегородской земли, но и других регионов Приволжского федерального округа, ведь с ними Нижний связан неразрывно. Город по праву заслужил любовь и уважение жителей России. В его жизни много героических страниц, вошедших в летопись всей страны, будущее которой в XVII веке отстояли наши предки вместе с Мининым и Пожарским. Судьба Нижнего – это жизнь купцов, промышленников и выдающихся творцов – Горького, Пушкина, Короленко, Чехова, Даля, Лобачевского, Шаляпина, Балакирева, многих других.

И сегодня новейшую историю Нижнего и всей страны творят молодые нижегородцы, достойные памяти предшественников. 

Благодаря стойкости, таланту и мастерству нижегородцев Приволжская столица растёт, становится важным индустриальным и духовным центром. Здесь навечно переплелись разные культуры и традиции, что и является залогом мирного, добрососедского отношения самых разных по крови, вере и происхождению людей. Здесь на заводах ковалась Победа в Великой Отечественной войне. В закрытом городе Горьком развивалась наука, совершались важнейшие открытия, обеспечивающие безопасность нашей страны. 

Несмотря на солидный возраст, город идет в ногу со временем. Хорошо, что Нижний сохраняет историческую архитектуру и открыт для новых идей, проектов в сфере экономики, культуры и организации городского пространства.

Спасибо всем, кто сегодня трудится на благо жителей, восстанавливает и сохраняет самобытный облик города, делает его комфортным, уютным и безопасным. 

Желаю Нижнему и всем нижегородцам процветания и благополучия!

 

И. Комаров

 

Теги: Игорь Комаров Мероприятия Нижний Новгород юбилей

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 30 регионов России.
20 августа 2021, 09:40
В «МТЛ Арена» пройдет Всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая Высота»
В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 30 регионов России. Спорт
286
1 августа в Нижнем Новгороде после реконструкции была открыта Чкаловская лестница.
02 августа 2021, 14:51
Игорь Комаров: «Хорошо, что к 800-летию Нижнего Новгорода лестница снова открыта - здесь, над Волгой, знаменитые нижегородские закаты особенно красивы»
1 августа в Нижнем Новгороде после реконструкции была открыта Чкаловская лестница. Общество
851
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
04 июня 2021, 10:37
Новая выставка пройдет в Тольяттинском краеведческом музее
Она посвящена 60-летнему юбилею ООО «Тольяттикаучук».  Новости Тольятти
1137
В центре внимания
Новейшие технологии из Самарской области помогут очистить Волгу от сине-зелёных водорослей
20 августа 2021  09:07
Губернатор поддержал разработчиков уникальной технологии переработки сине-зелёных водорослей
384
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
855
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
1115
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
1152
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
992
Весь список