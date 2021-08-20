Поздравление Игоря Комарова с 800-летием Нижнего Новгорода

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В этом году два волжских региона, которые объединяет давнее сотрудничество в различных сферах, отмечают юбилейные даты: 170 лет Самарской губернии и 800-летие Нижнего Новгорода.

Поздравление с 800-летием Нижнего Новгорода полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Дорогие нижегородцы и гости города!

Поздравляю всех с праздником – с 800-летием Нижнего Новгорода! Это праздник не только Нижегородской земли, но и других регионов Приволжского федерального округа, ведь с ними Нижний связан неразрывно. Город по праву заслужил любовь и уважение жителей России. В его жизни много героических страниц, вошедших в летопись всей страны, будущее которой в XVII веке отстояли наши предки вместе с Мининым и Пожарским. Судьба Нижнего – это жизнь купцов, промышленников и выдающихся творцов – Горького, Пушкина, Короленко, Чехова, Даля, Лобачевского, Шаляпина, Балакирева, многих других.

И сегодня новейшую историю Нижнего и всей страны творят молодые нижегородцы, достойные памяти предшественников.

Благодаря стойкости, таланту и мастерству нижегородцев Приволжская столица растёт, становится важным индустриальным и духовным центром. Здесь навечно переплелись разные культуры и традиции, что и является залогом мирного, добрососедского отношения самых разных по крови, вере и происхождению людей. Здесь на заводах ковалась Победа в Великой Отечественной войне. В закрытом городе Горьком развивалась наука, совершались важнейшие открытия, обеспечивающие безопасность нашей страны.

Несмотря на солидный возраст, город идет в ногу со временем. Хорошо, что Нижний сохраняет историческую архитектуру и открыт для новых идей, проектов в сфере экономики, культуры и организации городского пространства.

Спасибо всем, кто сегодня трудится на благо жителей, восстанавливает и сохраняет самобытный облик города, делает его комфортным, уютным и безопасным.

Желаю Нижнему и всем нижегородцам процветания и благополучия!

И. Комаров