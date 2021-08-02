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Игорь Комаров: «Хорошо, что к 800-летию Нижнего Новгорода лестница снова открыта - здесь, над Волгой, знаменитые нижегородские закаты особенно красивы»

2 августа 2021 14:51
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1 августа в Нижнем Новгороде после реконструкции была открыта Чкаловская лестница.

1 августа в Нижнем Новгороде после реконструкции была открыта Чкаловская лестница. Участие в торжественной церемонии приняли Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

В рамках торжественного мероприятия на один вечер лестница стала сценой для Симфонического оркестра Мариинского театра, выступление которого сопровождалось зрелищным аудиовизуальным шоу.

Как напомнил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, лестницу начинали строить в тяжелые годы Великой Отечественной войны. "Но уже тогда наши земляки думали о том, как будет выглядеть наш город, когда война пройдет, и мы победим. Они тогда вкладывались в величие, красоту удивительного города. И Чкаловская лестница все эти годы была не просто символом и визитной карточкой Горького и Нижнего Новгорода, она для большинства нижегородцев связана с глубокими личными переживаниями, воспоминаниями. У кого-то здесь проходило первое свидание, кто-то гулял здесь с ребенком, кто-то занимался здесь спортом. Но прежде всего Чкаловская лестница - это символ гордости, символ удивительного Нижнего Новгорода, который в эти дни готовится к своему 800-летию. Конечно, 800 лет – это дань уважения к заслугам нижегородцев, к их уникальному вкладу в историю нашей страны. Но 800 лет – это праздник не про прошлое. Это праздник про будущее. Потому что Нижний Новгород – город с великой историей и не менее великим будущим", - подчеркнул Сергей Кириенко.

Полномочный представитель Игорь Комаров сказал: «Нижний Новгород невозможно представить без Чкаловской лестницы. Отсюда открывается прекрасный вид на волжские просторы. Очень хорошо, что к 800-летию Нижнего Новгорода лестница снова открыта - здесь, над Волгой, знаменитые нижегородские закаты особенно красивы».

«Сегодняшнее открытие Чкаловской лестницы – одно из знаковых событий программы «Символы 800» в преддверии юбилея Нижнего Новгорода. Если в великие дни Сталинградской битвы люди уже задумывались над созданием этой лестницы, это посыл от предков. Несмотря ни на что, даже в тяжелейшие времена нельзя забывать о красоте, о символах и о том, что наша страна, наш регион, наш край и наш город достойны того, чтобы в них появлялись красивейшие достопримечательности», - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил: «Лучшая в городе видовая точка опять доступна нижегородцам. Лично я этому очень рад, всегда любил здесь бывать. Кстати, великий летчик тоже, по рассказам современников, часто здесь гулял. Уверен, это Чкаловская лестница вновь станет местом притяжения для горожан и гостей города».

Реконструкция Чкаловской лестницы проводилась к 800-летию Нижнего Новгорода. Это один из ключевых объектов проекта «Символы 800» - по преобразованию и перезагрузке ключевых городских объектов, а также инфраструктурной программы «Город 800».

Монументальное сооружение сохранило свой исторический облик. Реконструкция затронула все конструктивные части лестницы; были заменены разрушившиеся ступени и сохранились два исторических пролета. Кроме того, у Чкаловской лестницы появилась архитектурно-художественная подсветка.

Теги: Игорь Комаров Нижний Новгород Чкаловская лестница

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