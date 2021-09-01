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Полпред Президента РФ в ПФО поздравил ребят и учителей с Днём знаний

1 сентября 2021 10:56
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Полпред Президента РФ в ПФО поздравил ребят и учителей с Днём знаний

Уважаемые преподаватели, дорогие ребята!

Искренне поздравляю вас с Днем знаний! Праздник 1 сентября наполнен счастливыми воспоминаниями и радостными ожиданиями. Годы учебы – самые увлекательные, насыщенные и яркие в жизни каждого из нас.

Наш мир быстро меняется, развивается, и нам требуется постоянное обучение и совершенствование профессиональных навыков. Образование – важный и надёжный фундамент успешной жизни и карьеры.

В первую очередь хочу поздравить первоклассников, ведь для вас сегодня прозвучит первый школьный звонок. Впереди – интересное время, новые друзья, новые знания, достижения и открытия.

Всем вам, ребята, желаю верить в свои силы и с энтузиазмом изучать наш мир. Приволжскому федеральному округу и всей нашей большой стране нужны те, кто хочет эффективно работать и воплощать в жизнь свои идеи и мечты.

Особая благодарность – преподавателям. В прошлом непростом учебном году вам было сложно, и именно ваш профессионализм, опыт, отзывчивость, новые методики обучения, позволили нашей системе образования жить и развиваться.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения! Пусть этот учебный год принесет много ярких событий, интересных занятий и новых успехов!

И. Комаров

 

Теги: Игорь Комаров Полпред Президента ПФО

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